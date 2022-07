I min ålder minns man ett Europa som fortfarande låg i ruiner, men reste sig ur förödelsen. Våra föräldrar kunde återuppta framtiden efter de förlorade krigsåren, och med sina minnen i bagaget. Min far mindes hur hans far hade flyttat nålar på en Europakarta, där frontlinjerna gick under första världskriget. Min mor föddes när Finland snart skulle fira sin tvåårsdag. Bägge levde som vuxna med i andra världskriget. Mamma som evakuerad till Stockholm undan bombanfallen, och pappa som inkallad under beredskapen för att hålla gränsen i norr. Morfar växte upp i ett ryskt storfurstendöme och dog i ett fritt Finland.