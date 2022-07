Man häktad för våldtäkter och inbrott i Motala

En 34-årig man har på sannolika skäl häktats misstänkt för flera fall av våldtäkt, inbrott och stöld. De misstänkta brotten ska ha skett i Motala under juni och juli, uppger Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

Mannen greps efter att en kvinna rapporterat om att någon försökt ta sig in i hennes bostad. I samband med gripandet väcktes misstankar om ytterligare brottslighet. Det handlar om att mannen tidigare under sommaren ska ha tagit sig in i två andra kvinnors bostäder och våldtagit dem. Han är även misstänkt för stöld ur ytterligare en kvinnas bostad.