Svårt läge: ”Ryssland kan lura och förvilla fienden”

Ukrainska styrkor går till motangrepp. Det konstaterar den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) i sin dagliga rapport om Ukrainakriget.

Trots att kriget nu gått in på sin sjätte vecka har flera väntade framgångar uteblivit för Ryssland. Ryssarna har inte lyckats störta den ukrainska regeringen och inte heller med att inta huvudstaden Kiev. Den enda större segern är ockupationen av Cherson i södra Ukraina.