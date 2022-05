Miljarder satsas på klimatsmart fabrik i Slite

På en presskonferens på måndagen berättade Cementa att man går vidare med sitt miljardprojekt för att ställa om fabriken i Slite på Gotland från att vara en av Sveriges största klimatbovar till att bli en kolsänka. Senast år 2030 ska fabriken gå från motsvarande 3-4 procent av Sveriges koldioxidutsläpp till att i praktiken suga koldioxid ur atmosfären.

Det ska ske genom att de växthusgaser som bildas när kalksten omvandlas till cement fångas in för att sedan lagras permanent i berget under Nordsjön. I den processen räknar Cementa med att också fånga in den koldioxid som bildas när kalkstenen värms upp med biobränslen. Eftersom biobränslen räknas som koldioxidneutrala även utan infångning, anses det skapa negativa utsläpp.