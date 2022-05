Färjestad pikade Omark: "Ett kul skämt"

Linus Omark intervjuades i C More inför den tredje perioden i tisdagens tredje SM-final och skickade då en rejäl salva mot Färjestads tränarstab, inte minst till assisterande tränaren Thomas Rhodin.

– Mitell (Tomas, huvudtränare) eller vad han nu heter, och Rhodin ... Rhodin var den vekaste spelaren jag har sett, och så ska han gnälla för att man är vek. Jävla sopa. Jag är bara less på det, sade Omark i C More.