Britters brist på älgkänsla rör till det

Om ni någonsin har pratat älgar med en amerikan vet ni att man riskerar att mena helt olika saker. Särskilt om man har lärt sig brittisk engelska i skolan.

Där har man kanske peppat hela dagen med sin amerikan, för snart ska man gå på älgsafari och titta på elks. Och så ser man den mäktiga älgen komma spatserande i skogen, och så tar man upp sin safarikamera och viskar ”the elk is over there”, och så säger amerikanen: ”Oh, but that’s not an elk. It’s a moose!”