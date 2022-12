”Det finns ingenting mer extraordinärt än verkligheten.” Det var den amerikanska fotografens Mary Ellen Marks (1940–2015) credo. Hon tog ett av sina mest vidunderliga foton 1981 när hon arbetade på en fotoserie i ett av Moder Teresas vårdhem för de fattigaste, sjuka i spetälska, i Indien. I bildens centrum befinner sig en nunna omgiven av gäss. Till vänster om huvudmotivet har dock kameran registrerat något på väggen som fotografen aldrig lade märke till i den stunden när bilden togs: en skugga av en pojke som följer efter.

Bilden ingår i en gripande separatutställning på Kulturhuset Stadsteatern – en av årets viktigaste. På Kulturhusets Galleri 3 visas drygt 90 dokumentärfoton och två kortfilmer. Under sin långa karriär arbetade hon med stillbildsfotografi vid flera filminspelningar i Hollywood, bland annat med ”Gökboet” av Miloš Forman. Mest känd blev dock Mark för sina realistiska fotoreportage om dem som har det svårast. Hennes bilder spreds genom magasin som Life, New York Times Magazine, The New Yorker, Rolling Stone och Vanity Fair.