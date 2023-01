Banksys värld tar plats i Malmö

Med sina satiriska och politiska verk kommunicerar den anonyme graffitikonstnären Banksy konstant med omvärlden.

Han dyker upp i Londons tunnelbana under pandemin, i Venedig under konstbiennalen, på kändisjippon i Los Angeles och i krigshärjade städer i Ukraina. Men många av verken försvinner in i privata samlingar efter att ha sålts för fantasisummor på auktion, konstaterar hon.