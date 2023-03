"Everything everywhere" bästa indiefilm

Oscarsfavoriten ”Everything everywhere all at once” fortsätter sitt segertåg. Efter att ha blivit storvinnare på Screen Actors Guild (SAG) Awards liksom på Producers Guild Award och Directors Guild Award har filmen nu fått en rad tunga priser även på indiefilmgalan Spirit Awards.

Galan hölls i jättetält på Santa Monica beach i Los Angeles och den belönar filmer som gjorts med låg- eller medelstor budget. ”Everything everywhere all at once” tog emot priser i alla sju kategorier där den var nominerad, däribland för bästa långfilm. Michelle Yeoh fick skådespelarpriset för bästa huvudroll.