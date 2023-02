Skandalomsusade prins Andrew vill rentvå sig

LONDON. ”Prins Andrew” står bakom ett förgyllt balkongräcke i ett palats och sjunger. I musikalstycket ”I nailed it” firar han hur nöjd han är med en BBC-intervju där han ursäktar sin vänskap med sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Sedan dansar prinsen ner för trapporna följd av två svarta betjänter.

Scenen är tagen ur komedin "Prince Andrew: The Musical" som släpptes av tv-kanalen Channel 4 under julhelgen och fick mestadels usla recensioner. "Det här är inte okej", skriver The Guardian. "Den är smaklös och borde aldrig ha producerats", skriver The Independent.