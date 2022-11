Barnidolen: ”Jag är en väldigt flörtig person”

Du svarar inte riktigt på frågan. Du har ju även sjungit om exempelvis birthday sex och sålt stringtrosor med produktbeskrivningen ”One day you can show it in real life for the man under the design” samt t-shirts med texten ”I wanna break your bed, not your heart”.

– Detta var under åren jag inte hade börjat med challenges (utmaningar, reds anm.) och då var nästan alla som följde mig i min egen ålder. Det är skillnad på att göra sexuella anspelningar och att vara flörtig. Dessutom är många följare, som jag nämnde tidigare, fortfarande unga vuxna. Det finns tyvärr mycket innehåll som glorifierar till exempel droganvändning, att hälla upp en drink i baren, göra våldsamma sexuella handlingar eller bara göra sexuella anspelningar som ni skriver.

Varför är de sexanspelningar som vi inledningsvis skickade till dig, till exempel ett klipp på Tiktok om att ta någons oskuld (från våren 2022, reds anm.), nu raderade?

– Kan inte svara för just den videon då jag sköter mina sociala medier med ett team men ibland tar vi bort material av olika anledningar precis som vilken annan influencer som helst.

Vilka består ditt team av, de som sköter dina sociala medier? Är de anställda av dig?

– Jag och mina bästa vänner som jag bollar idéer med, som inte vill synas offentligt. De får ingen ekonomisk ersättning då de gör detta frivilligt eftersom de är mina vänner som ställer upp för mig.