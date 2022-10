Amerikanska, socialt konstruerade diagnoskriterier styr hur vi i Sverige tänker om allt från nedstämda tonåringar till överaktiva vuxna i dag. Hur kunde det bli så? Boken ”DSM. A history of psychiatry's bible” (Johns Hopkins University Press) ger en historisk redogörelse för en del av svaret som handlar om vad som kommit att kallas för psykiatrins bibel: Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM).