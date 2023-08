Kritiken: ”Kommunerna gör alldeles för lite”

Översvämningar till följd av skyfall tycks bli vanligare. Ett färskt exempel är Gävle, som sommaren 2021 fick över 160 millimeter regn på ett dygn, vilket är mer än under en normal månad.

Stadens dagvattensystem hade ingen möjlighet att hantera de enorma vattenmängderna med följd att stora delar av Gävle stod under vatten. Just Gävle är en utsatt stad vad gäller översvämningar, men att en stad är extra utsatt betyder inte per automatik högre försäkringspremier för dem som bor där.