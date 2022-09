Förlust för Ellevio trots rekordhöga elpriser

Eldistributionen under halvåret sjönk till 13,3 terawattimmar, ned från 14,3 terawattimmar under motsvarande period 2021. I kronor och ören gav det en nettoförsäljning under halvåret på 3 814 miljoner kronor, upp från 3 675 miljoner ett år tidigare.

Men rörelseresultat för Ellevio sjönk till 1 194 miljoner kronor för årets första halvår. Det kan jämföras med vinsten på 1 229 miljoner kronor under motsvarande period 2021.