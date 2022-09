HBO släpper "House of the dragon" till Youtube

Nu kan även den som inte har ett konto på HBO Max få en skymt av den nya, hajpade ”Game of thrones”-avknoppningen ”House of the dragon”. Strömningsjätten har nämligen beslutat att släppa det första avsnittet av serien till Youtube, skriver Mashable.

”House of the dragon” hade premiär den 21 augusti och första avsnittet nådde nästan tio miljoner tittare på alla plattformar på premiärdagen i USA. Det beskrivs som den största premiären i HBO:s historia, enligt The Hollywood Reporter.