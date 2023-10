För mig som var lite för ung för att köpa skivor när Abba slog igenom och lite för indie för att dras med i 1990-talets revival har Sveriges största musikexport förblivit ett slags blinkande tivoli som jag aldrig riktigt känt mig sugen på att besöka. Det var först 2019, när Anna-Charlotta Gunnarson skrev om sin Abba-dyrkan i boken ”Kvinnorna som formade pophistorien” som jag förstod att jag hade gått miste om något.

Gunnarson nämner till exempel gruppens förmåga att blanda genrer och sätter skärpan på Agnetha Fältskog som artist och låtskrivare. Hon skildrar också den manliga blick som genomsyrar berättelsen om Abba i såväl artiklar som musikbiografier och med det i bakhuvudet kändes det oroväckande att Jan Gradvall inför den här senaste i raden av Abba-böcker har inspirerats av den brittiske skribenten Craig Browns gubbiga tegelsten ”One, two, three, four. När Beatles förändrade världen”, som bland annat gör ett karaktärsmord på Yoko Ono som man inte trodde var möjligt på 2020-talet.