Tim Burton har ledsnat på Disney. Den amerikanske filmskaparen har jobbat med filmstudion vid flera tillfällen, bland annat med filmerna ”The nightmare before christmas” (1993), ”Alice i Underlandet” (2010) och nu senast med ”Dumbo” (2019).

Och det var just under arbetet med ”Dumbo” som Burton fick nog. På en presskonferens under den franska filmfestivalen Lumière i Lyon berättar Burton att filmen med största sannolikhet blir hans sista samarbete med Disney.