Färre biverkningar med ny prostataoperation

Metoden kallas fokalbehandling och utförs med nålar som förs in via mellangården på patienten, in i prostatakörteln och placeras runt tumören. Mellan nålarna skickas elektricitet som dödar tumören. Cellerna dör utan att någon värme utvecklas.

– På detta sätt påverkas musklerna och nerverna kring körteln mindre, och det minskar risken för impotens. Risken för urinläckage minskar också, säger Anna Lantz, specialistläkare och docent i urologi vid Karolinska universitetssjukhuset.