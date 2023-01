Varför blev den franske ekonomen Thomas Pikettys bok ”Kapitalet i tjugoförsta århundradet” en sådan skräll när den kom år 2013? Väsentligen för att den utmanade grundbulten i den liberalism som i årtionden varit ett credo i västvärlden: sköt dig, skaffa utbildning och jobb så har du en hyfsad chans att få del av den tillväxt som en fri marknadsekonomi genererar.

Vad Piketty ansåg sig visa, med imponerande långa tidsserier, var att det liberala kontraktet var uppsagt. Kurvan som visade en marsch mot ökad ekonomisk jämlikhet i så gott som alla utvecklade industriländer sedan andra världskriget bröts runt år 1980. Vad vi sett sedan dess är en allt större koncentration av rikedom till allt färre, en utveckling som fortsatte även under finanskrisen 2008-2009. Att ärva pengar (eller gifta sig till dem) har, som tidigare i historien, blivit en smartare livsstrategi än att jobba sig till dem. Det är något som en debutant på dagens svenska bostadsmarknad får lära sig the hard way.