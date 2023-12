En miljard i bonus till Ryanairs vd

Ryanairs framgång har inneburit ett kraftigt lyft för aktiekursen som gått upp 50 procent under 2023. Kursutvecklingen har också stor ekonomisk betydelse för vd Michael O´Leary.

Skulle aktien nå en nivå på 21 pund under 28 dagar – den steg till 18,99 i fredagens handel – utlöses ett optionsprogram värt 100 miljoner pund. Summan, som motsvarar omkring 1,3 miljarder svenska kronor, är i så fall den största hittills inom Europa då det ger vd:n möjlighet att köpa 10 miljoner aktier för ett pris på 11,12 pund per aktie, skriver Financial Times.