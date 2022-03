Låga doser av Modernas covid-19-vaccin fungerar för barn under sex år, det vill säga även på små barn och bebisar, meddelar läkemedelsföretaget på onsdagen.

De kommande veckorna ska företaget be tillsynsmyndigheter i USA och Europa om att godkänna att ge två doser till barn under sex år. Om man får grönt ljus kan små barn börja vaccineras till sommaren, enligt Moderna, som säger att en fjärdedel av en vuxendos har fungerat väl på barnen under sex år.