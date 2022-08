Klimatförändringarnas negativa effekter på människors hälsa blir allt mer uppenbara. Ökad dödlighet under sommarens värme­böljor runtom i Europa är bara ett av många exempel på konsekvenser av ett förändrat klimat som slår hårt mot våra allt mer förtätade städer. För att mildra dessa negativa effekter har stora klimat­åtgärds­initiativ blivit vanligare, exempelvis i form av One Million Trees i New York City där en miljon träd planterades under en åttaårs­period, Världs­bankens kampanj att plantera 1 miljard träd eller Köpenhamns 100 000 träd.