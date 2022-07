”Låt Putin betala för SD:s traktor-tävlingar”

Under våren 2022 publicerade SvD ett uppmärksammat reportage från Ukraina av Mustafa Can och Magnus Hjalmarson Niedeman. Nu befinner sig Mustafa Can återigen i landet, för att skriva en bok om vad krig är och vad det gör med människor. Här berättar han, i en reflekterande text, om staden Charkiv och de kulturutövare han möter där.