Stärker Gotland i unik övning: ”Jätteviktig del”

Att få till utbildningen har gått fort. Planeringen började i februari, beslut om datum togs för tre veckor sedan och i måndags påbörjade det första hemvärnskompaniet utbildningen.

– Nu tar vi in dem och gör en rejäl höjning av förmågan när det gäller vapentjänst och all annan tjänst man lär sig under värnpliktstiden, säger major Göran Karlsson, chef för Gotlands hemvärnsbataljon.