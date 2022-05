Vandringarna med utsökt mat och vin

En intensiv och vacker pilgrimsfärd på södra Irland, som du gör under två dagar. Du vandrar i fotspåren av S:t Finnbar som var biskop och abbot i ett kloster i staden Cork under 600-talet. Det sägs att han vandrade denna väg med sitt kristna budskap och därefter tillbringade tid i en eremitboning på en liten ö mitt i sjön Gougane Barra. Leden är kort, men den är ganska krävande med utmanande terräng. Förslagsvis vandrar du första dagen till den vackra byn Kealkil (cirka 7 timmar) och övernattar där (det finns bed & breakfast och airbnb). Dag två fortsätter du till slutmålet. Där checkar du in på Gougane Barra Hotel som gör allting mödan värt. Det är en sagolik pärla för den som gillar natursköna omgivningar, god mat och irländsk charm.

31 km/två dagar mellan Top of the Rock, Drimoleague och S:t Finbarrs eremitboning vid Gougane Barra, pilgrimpath.ie/pilg