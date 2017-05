Nya vårdplatser 95 miljoner dyrare: ”Urdåligt planerat”

Foto: Tomas Oneborg

SvD har tidigare berättat om alla förseningar av NKS-projektet. Allt skulle egentligen ha varit klart till Nobeldagen 2016, men nu blir det nästan tre år senare.

Och det beror bland annat på att den gamla thoraxbyggnaden inte blir klar efter renovering förrän andra kvartalet 2019. Ett halvår senare ska det öppna med 100 nya vårdplatser, ett bröstcentrum, psykiatri och viss forskning.

543 miljoner är den nya prislappen för totaltrenoveringen av det gamla thoraxhuset. Det är 95 miljoner kronor dyrare än beräknat och beror enligt Alliansen på marknadsläget i byggsektorn. Men det anser Tomas Eriksson (MP) inte att man kan skylla på.

– Hela fördyringen beror ju på att projektet är så urdåligt planerat, att man för sent kom på att det behövdes fler vårdplatser. För nästan 100 miljoner köper man sig ur problemen som borde varit lösta för länge sedan, säger Tomas Eriksson.

Sett till kostnaden på över 25 miljarder för hela det nya sjukhusetbygget, vilket SvD avslöjat, kan 95 miljoner uppfattas som en blygsam summa. Samtidigt vill Stockholmslandstinget snarast tömma den gamla huvudbyggnaden från 1930-talet för försäljning och kommande intäkter.

Men även det har försenats på grund av att nya lokaler i intilliggande byggnader inte blivit klara i tid.

SvD fick en rundvandring på vårdavdelningen för barn i november 2016, precis innan avdelningen skulle öppna. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

– Nu har vi fått en bra lösning som innebär att de berörda vårdverksamheterna inte behöver flytta runt så mycket. Under renoveringen kan det som ska flytta in i det nya thoraxhuset vara kvar i delar av den gamla huvudbyggnaden. Den kan vi sedan tömma helt och hållet under hösten 2019, säger fastighetslandstingsrådet Paul Lindquist (M).

Han hoppas ha försäljningen klar av huvudbyggnaden före årsskiftet. Det handlar om 100 000 kvadratmeter som kan omvandlas till 1 000 lägenheter och ge ett tillskott till landstingskassan.