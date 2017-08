Joy Zandén, 94, har tagit designvärlden med storm.

Som ung kämpade Joy Zandén för att slå igenom i New York. Nu släpper hennes dotter den drömska mönsterkollektionen på Sotheby’s lanseringsevent.

Det var under en storstädning som Jessica Zandén hittade sin mors gamla mönsterrullar. Motiven utgår från bokomslag, broderier och skisser som Joy Zandén tillverkat under sin ungdom. Innan hon gick bort i april detta år hann hon se sin dröm uppfyllas när Sandberg Wallpapers publicerade en kollektion med hennes mönster; drömska färger, poetiska motiv och lekfulla former.

Joy växte upp i en konstnärsfamilj i Paris och läste, under sin ungdom, design och mönsterkonstruktion. Hon flyttade senare till New York där hon försökte slå igenom som designer.

– Jag släpade med mig min tunga portfölj med mönster och gick gata upp och gata ner på Manhattan. Alla sa “very nice”, men ingen köpte något, berättade hon för SVT förra året.

Dottern Jessica fortsätter att uppfylla sin mors drömmar trots att hon inte längre är vid livet. Den 23:e augusti lanseras den nya kollektionen – bestående av necessär, anteckningsblock, förkläden och servetter - på Sotheby’s lanseringsevent i Stockholm. Joy’s verk kommer också att ställas ut på inredningsmässan Formex senare i augusti.

– Det är fantastiskt roligt och spännande att nu få lanserar hela min mammas mönsterskatt, säger Jessica Zandén, vd och ägare av Joy Zandén.