JO-anmälningar väller in: ”Helt exceptionellt”

På onsdagen införs vaccinationsbevis i Sverige för evenemang inomhus med över 100 besökare. Att som arrangör använda vaccinationsbevis är frivilligt, men om man väljer att inte göra det måste en rad smittskyddsåtgärder införas. Bland annat fasta sittplatser, max åtta personer per sällskap och minst en meter mellan sällskapen.

De senaste två veckorna har Justitieombudsmannen (JO) fått in över 9 100 anmälningar mot de nya vaccinpassen. Totalt brukar JO få in ungefär lika många anmälningar under ett helt år.