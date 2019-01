90 år gammal har Ennio Morricone bestämt sig för en nystart i livet.

– Att jag började komponera filmmusik var en olyckshändelse, säger han. Det var något som bara hände. Men jag har fortsatt skriva min egen klassiska musik vid sidan om. Jag sade till min fru att jag skulle sluta turnera när jag fyllde 40 år, samma sak när jag fyllde 50, 60, 70 och 80. "Nu ska jag fokusera på min egen musik". Men det har inte blivit av – förrän nu.

Med klassiker som Den gode, den onde, den fule, Once Upon a Time in America och De omutbara har Ennio Morricone tagit filmmusiken och gjort den till en egen konstform. 2007 belönades han med en heders-Oscar och 2010 tilldelades han Polarpriset. Detta följdes av en Oscarstatyett för bästa originalmusik i Quentin Tarantinos The Hateful Eight 2016. När han nu kommer till Stockholm med The Last Ever Tour är det ett avsked till scenen.

– Det är svårt att ha långvariga åtaganden i min ålder, säger han. Jag kanske inte finns här nästa år.

Trots en 70 år lång karriär: han har aldrig skrivit ett kontrakt. Ett handslag räcker fint.

– Jag har aldrig signerat några kontrakt med mina arbetsgivare, jag har bara gett mitt ord och hållit det. Så nu vill jag inte ge ett löfte som jag inte kan hålla, eftersom jag inte vet om jag lever nästa år.

Endast skivbolagets riktlinjer inför intervjun vittnar om hur gammal Ennio Morricone faktiskt är. "Han gillar inte att bli påmind om kriget" är en punkt, "Flytta inte under några omständigheter objekt i hemmet, det gör honom upprörd" en annan. Av dessa ålderdomens tecken syns inga spår. Hur håller han sig ung?

– Jag har levt ett väldigt hälsosamt liv, säger han. Jag har aldrig rökt en cigarett, jag har aldrig druckit mycket, har inte haft några excesser. Även om jag gillar god mat och goda viner så har jag alltid njutit av det med måtta. Jag går och lägger mig tidigt och jag stiger upp tidigt.

Det är mitten av januari i Prag. Ett tunt lager snö har fallit och lagt sig över kyrktorn och takpannor, stenbroar och stadstorg. I ett hotellrum långt ovan staden sitter Ennio Morricone och filosoferar kring sitt eget känsloliv. De dramatiska kompositionerna är fjärran den kostymklädda gentlemannen.

– Det har du rätt i, jag kan framstå som lugn och kall, jag har mycket tålamod, men jag kan också vara motsatsen. Du kanske ska fråga min fru! När jag skapar musik är jag nog inte ens medveten om känslorna jag släpper fram.

Musiken författas vid skrivbordet med endast bläckhorn i hand. Inga instrument, allt skrivs i huvudet. Han har lyckats undvika skrivkramp hela sin karriär.

– Vad vi kallar inspiration existerar inte, sade han i en intervju med Billboard. Vad som existerar är viljan att skapa och överkomma svårigheter i arbetet. Det är hantverk och vilja som ligger bakom min musik.

Ennio Morricones familj tillhörde det italienska proletariatet. Arbetarklass i Trastevere. Pappan försörjde familjen som trumpetare. När han blev sjuk hoppade sonen in för att trygga familjens försörjning.

14 år gammal började Ennio Morricone studera på musikhögskolan Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Skolkamraten – regissören Sergio Leone – anlitade sin vän för att skriva musik och tillsammans kom de att skapa westernklassiker som En Handfull dollar och Den gode, den onde, den fule. Musiken formade filmerna. Sergio Leone förlängde scener för att musiken skulle få plats. Under inspelningen av Once Upon a Time in America spelades musiken för att få Robert DeNiro i rätt stämning. Trots en karriär som sträcker sig över åtta decennier – Ennio Morricone är fortfarande nervös.

– Jag blir mer och mer rädd med åren. Även om jag är självsäkrare vill jag hela tiden prestera bättre. Jag måste framstå som väldigt bekymrad och orolig – det är för att jag är det. Med mitt arbete kommer ett stort ansvar.

När han i helgen intar Globen är det tillsammans med 200 musiker och sångare. Framför honom i dirigentdiket syns portugisiska fadosångerskan Dulce Pontes, Czech National Symphony Orchestra, Helene Stureborgs Kammarkör och Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör. När Sverige nämns tänker han genast på Ingmar Bergman.

– Det hade varit en ära att få arbeta med Ingmar Bergman, han var en otrolig regissör. Men han använde aldrig musik som var komponerad specifikt för hans filmer, endast musik han redan kände till.

Hur kommer din nya tillvaro se ut?

– Jag kommer skriva musik hemma i Rom. Jag har hunnit med nästan 100 egna kompositioner. Det är min stora passion. Jag ville vara en klassisk kompositör, men det blev film. Det är detta jag egentligen velat göra.

Med de orden reser han på sig, lämnar rummet och beger sig ut för att möta sitt nya liv.