Hösten 2019: Bränderna i Amazonas skapade i det närmaste en global upprorsstämning. Frankrikes president Emmanuel Macron gick till frontalangrepp mot Brasiliens Jair Bolsonaro, som både gick till motangrepp och lovade krafttag mot bränderna.

Hösten 2020: Bränderna är ännu värre än 2019. Under septembers första vecka registrerades 8 373 bränder i den brasilianska delen av regnskogen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det är dubbelt så många som under samma period förra året. Även under augusti brann Amazonas mer än i fjol.

Så varför sker inget globalt ramaskri i år?

Kanske har världen vant sig. Kanske är det globala samfundet för distraherad av coronapandemin. Men i forskarvärlden ökar oron för vad bränderna får för konsekvenser.

I veckans klimatkrönika skriver jag om hur bränderna har en kanske oväntad koppling till klimatförändringen. I samband med bränder i skog och mark ställs ofta (den motiverade) frågan om klimatförändringen ligger bakom. Men i fallet med Amazonas är det kanske ännu viktigare att ställa sig den omvända frågan: är det bränderna som ligger bakom klimatförändringen?

Forskare oroas nämligen över att bränderna kan få hela regnskogen att bli savann – i värsta fall inom vår livstid. Den här typen av biome shift, som det kallas på forskarspråk, är en av de mest extrema konsekvenserna av klimatförändringen. Och om det sker med Amazonas skulle konsekvenserna för hela planeten bli ytterst kännbara, genom massiva utsläpp av koldioxid som är lagrad i växtligheten och ett hårt slag mot den globala biologiska mångfalden.

Vad kan vi göra? En stor källa till avskogning är odling av soja, som exporteras i miljontals ton om året till bland annat EU som djurfoder. Bland andra WWF:s Ester Asin och Lundaforskaren Torsten Krause lyfte nyligen att det skulle vara effektivt om EU och Sverige tog tuffare tag mot just den sojan.

I övrigt pekar de båda på något som känns igen från förra året: att omvärlden säger ifrån.

Vi hörs om en vecka!