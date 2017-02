80-talets populäraste maträtter – när peakade de och vilka håller måttet i dag?

Vilken rätt peakade i Sverige 1983? Vilken roll hade egentligen Ingemar Stenmark i ostfonduens framfart i mitten av 80-talet? Och varför har vi övergett ananasskivan, decenniets kanske allra främsta vardagslyxbärare?

Vi har tagit reda på vilka rätter som var populärast – år för år – under 80-talet. Dessutom har vi låtit stjärnkocken Albin Wessman från hyllade krogen Adam & Albin bedöma om rätterna håller för att serveras 2017.

1980 Quiche Lorraine

Björn Borg och Ingemar Stenmark gav oss lägerelds-tv. Noice från Gustavsberg utmanade Gyllene Tider från Halmstad om titeln Sveriges största tjejidoler (Gessle & Co vann). Och på arbetsplatser runt om i Sverige sjöng folk ”Rattarattara!” som en referens till Lasse Åbergs färska biosuccé om en nörd på Kanarieöarna.

I de flesta svenska ugnar gräddades den franska matpajen quiche. Det hade den gjort i några år, men just i decennieskiftet peakade varianten från regionen Lorraine i nordöstra Frankrike, där pajen fylls med bacon och äggstanning. I USA spetsade man ibland rätten med lök, medan den svenska fulversionen bestod av skinka och hushållsost.

Albins dom:

Denna klassiker håller definitivt. Bra utförd är det en riktig stänkare.

Kanske inte med hushållsost och smörgåsskinka, utan med en lagrad comté och rökt saltat sidfläsk.

1981 – Varma mackor

Decenniets största tv-succé innebar nya utmaningar för barnfamiljerna. Om man åt middag redan vid fem, vilket man gjorde, hur undveks kurrande magar vid åtta då det var dags att bänka sig framför Dallas? Lösningen var lika enkel som genial – den varma mackan. En mättande godsak som gick snabbt att förbereda. Folkhemsvarianten av Croque Monsieur piffades ibland upp med en konserverad ananasskiva.

Rätten kändes härligt snabbmats-amerikansk och passade tidsandan, då vi drömde oss bort till Sue-Ellen och JR, Transam-bilar och Pocket full of sunshine-reklamer – och inte minst den karismatiske Ronald Reagan. Men sanningen var att vi egentligen gjorde en fransk macka i en hushållsapparat (smörgåsjärnet) som uppfunnits i Australien.

Albins dom:

Nja. Varma mackor är inte lika PK som för 35 år sen. Vi ställer högre krav på bröd och formfranskan känns inte spännande längre. Men med bra ingredienser och ett gott bröd kan det fortfarande bli smaskigt.

Vem gillar inte smält ost, liksom?

1982 – Päron med after eight

Konserverade päronhalvor i ugnssäker form. En skiva After Eight på varje päronhalva. Skjuts in i ugnen i tio minuter, tills chokladen smält. Servera med vispgrädde eller vaniljvisp. Voila, 80-talets kanske mest berömda dessert.

Det råder enighet om att rätten är en klassiker, men ingen kock vill ta åt sig äran. Kanske för att det i dag är en av våra mest hånade rätter. Fenomenet verkar ha uppstått över en natt och dessutom vara en högst lokal svensk företeelse. Att något så urbrittiskt som After Eight blev en succé mitt under brinnande Falklandskrig ter sig också udda. Men faktum kvarstår, när Sverige jublade över IFK Glenn … förlåt Göteborgs Uefacupsseger, gjorde vi det med en chokladindränkt päronhalva i munnen ...

Albins dom:

Nej. Konstig dessert. Att använda en färdig godisprodukt i en efterrätt känns inte okej. Jag har däremot inget emot den konserverade frukten, det kan vara ett fantastiskt alternativ ibland. Men jag skulle aldrig gratinera den med After Eight …

1983 – Hawaiikassler

Försäljningen av ananasringar på konservburk låg på en helt annan nivå för 30 år sedan. Den främsta orsaken till detta var vardagsfavoriten Hawaiikassler, där riven ost och crême fraiche (eller grädde) var andra centrala ingredienser. Populärast var att lägga ananasringarna mellan varje grisköttskiva, ett manér man vant sig vid från en annan samtidsklassiker, den ugnsgratinerade falukorven.

Till detta drack man förstås lantvin, Systembolagets nylanserade supersuccé. Inbjudande etiketter, inget druvsnobberi och drygt 20 spänn flaskan. Inte konstigt att lantvinerna stod för 20 procent av landets totala vinförsäljning.

Albins dom:

Nej, för tråkigt. Jag skulle säga att kasslern är död 2017. Det finns för många bra alternativ. Länge leve kasslern, men vi har gått vidare.

1984 – Räkcocktail

Duran Duran, Spandau Ballet, Ultravox och Lustans Lakejer fick oss att drömma om en mer mondän, flärdfull och dekadent värld. Vi såg oss själva i för stora sommarkavajer på yachter i St Tropez.

En genväg dit blev den lyxiga räkcocktailen, som fullkomligt exploderade i radhusen under 1984. Rätten uppfanns i USA redan på 1860-talet, som en variant på ostroncocktail. Rhode Island-dressingen, som räkorna simmade i, var en Tore Wretman-uppfinning, inspirerad av den amerikanska Thousand Island-dressingen.

I dag är det svårt att hitta räkcocktailen på andra ställen än Silja Line.

Albins dom:

Här finns absolut något. Rätt komponerad och med rätt balans och kontrast, och framförallt riktiga råvaror, kan detta vara en vinnare. Tyvärr är det svårt att hitta en bra variant på krogen, de flesta räkcocktails nuförtiden är under all kritik …

1985 – Ostfondue

Ingemar Stenmark började bli på dekis, istället var det Pirmin Zurbriggen som dominerade i pisterna. Men Tärnaby-sonen hade lärt oss namedroppa orter som Garmisch-Partenkirchen och Kitzbühel. Vi älskade Alperna så intensivt under den här perioden att österrikiska Falco (”Rock me Amadeus”) och Opus (”Live is Life”) tog sig högst upp på svenska singeltoppen. Men framför allt åkte vi dit på sportloven. Och efter en dag i backen var det självklart att samlas över en kladdig ostfondue, en dittills exotisk rätt i Sverige.

Den enda egentliga nackdelen med ostfondue, en både god och social maträtt, var att den feta osten ofta orsakade svårborttagna fläckar på den nyinköpta Takano-dressen.

Albins dom:

Det känns ju rätt mossigt att servera en ostfondue 2017. Men, som sagt, vem gillar inte smält ost? Med en riktigt härlig ost kan det såklart vara riktigt gott.

1986 – Tournedos med klyftpotatis och grönpepparsås

Egentligen är grönpeppar bara omogna pepparbär som inte hunnit utvecklas till svartpeppar. I dag fnyser många pepparkonnässörer åt grönpeppar – men i mitten av 1980-talet var tonen annorlunda. Grönpepparsås var hetare än lava och kunde serveras till i princip allt. Att fryst klyftpotatis, bara att slänga in i ugnen, råkade dyka upp i matbutikerna samtidigt var en osedvanligt lycklig slump. Tillsammans med en rejäl bit tournedos (gärna nersköljd med en flaska Coteaux du Languedoc) skapade rätten den värme och tröst vi så väl behövde efter Palme-mordet.

Albins dom:

Fryst klyftpotatis från Findus har väl de flesta svenskar fortfarande i frysen. Tragiskt tycker jag, vi kan bättre. Vad gäller grönpepparn, däremot, vågar jag här och nu slå ett slag för att den kommer tillbaka 2017. Klart underskattad.

1987 – Scampi Indienne

1987 tittade vi på Varuhuset och dansade till Stock Aitken Waterman-hits. Och så åt vi tigerräkor, denna överdimensionerade finräka som börjat dyka upp vid frysdiskarna. Inte nödvändigtvis godare än de vanliga grönländska räkorna, men på 80-talet innebar större alltid bättre. Populärast var rätten scampi indienne, där paprika, curry och cayennepeppar utgjorde den smakmässiga ryggraden.

Sedan det blev känt att tigerräkor pumpas fulla med cancerframkallande antibiotika lever rätten en tämligen tynande tillvaro.

Albins dom:

Tigerräkor eller scampi är inget för den medvetna konsumenten. Jag har försökt bojkotta den under en längre tid. Känns inte alls PK 2017. Själva anrättningen med curry och cayenne funkar däremot fortfarande, men då med andra skaldjur.

1988 – Tiramisu

Fram till 1987 hade den italienska örtlikören Galliano mest samlat damm på Systembolagets hyllor. Men efter att Bo Bergström från Sundsvall ställt upp i en kaffedrinkstävling med bidraget hot shot tömdes Galliano-hyllorna på rekordtid. Samma sak var det med tiramisu, en dessert som uppfanns i italienska Treviso och som under slutet av 80-talet spreds snabbare än en svininfluensa. Att montera ihop savoiardikex, espresso, ägg, socker, kakao och mascarpone-ost blev lika vanligt som att spela Zelda på sitt Nintendo.

Albins dom:

En av historiens godaste desserter. Håller definitivt att servera fortfarande.

1989 – Sushi

Det var ingen slump att Neneh Cherrys debutalbum från detta år hette Raw like sushi. 1989 fanns inget som lika tydligt signalerade koll och världsvana som att äta sushi.

I Stockholm dök det upp och fler och fler sushiställen och för trendängsliga reklamare som ville imponera på kunder var det en självklarhet att bjuda på rå fisk. Alla var förstås inte helt övertygade – den absolut vanligaste bumper stickern på raggarbilar under slutet av 80-talet var ”Real men don’t eat sushi”.

Albins dom:

Sushin lever och frodas, och jag tycker fortfarande det känns modernt och spännande. Kvalitén har skjutit i höjden och många sushiställen i Stockholm håller internationell klass. En liten varningsflagg för den odlade norska laxen som nog kan skapa stor debatt inom en snar framtid. Framtiden ligger i att göra sushi på andra, mer hållbara fiskar.