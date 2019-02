Framgång föds inte över en natt. Det vet Thomas Corley, som ägnat fem år att studera 177 personer som på egen hand blivit mångmiljonärer. Här är åtta vanor som de har gemensamt.

1. De läser konstant

Rika människor läser för att lära sig och inte för underhållningen.

"80 procent ägnade åtminstone en halvtimme per dag åt informativ eller självförbättrande läsning. De flesta läser inte för att underhålla sig, utan för att skaffa sig eller upprätthålla kunskap", skriver Corley i boken Change Your Habits, Change Your Life.

2. De tränar

"76 procent tränade 30 minuter eller mer varje dag", rapporterar Corley. Träningen kan vara allt från kondition till löpning, gång eller cykling.

"Kondition är inte bara bra för kroppen, det är också bra för hjärnan" skriver han och förklarar att träning ökar produktionen av glukos, som är ett bränsle för hjärnan.

3. De umgås med andra framgångsrika

"De håller alltid utkik efter individer som är målmedvetna, optimistiska, entusiastiska eller har en positiv inställning", skriver Corley. Han skriver också att det är viktigt att hålla sig borta från negativa personer och dåliga influenser.

4. De går upp tidigt på morgonen

Nästan 50 procent av miljonärerna i Corley studie gick upp minst tre timmar innan deras arbetsdag började. På så sätt är man förbered på oförutsagda händelser under dagen – möten som drar ut på tiden, trafikkaos eller sjuka barn som måste hämtas från skolan.

5. De har flera inkomstkällor

"Mångmiljonärer förlitar sig inte på en inkomstkälla", skriver Corley. Tre verkar vara det magiska numret, i alla fall om man ska tro hans forskning.

6. De är positiva

Enligt Corley är en långvarig framgång bara möjlig om man har en positiv syn på livet. Problemet, menar han, är att många inte är medvetna om sina tankar – vare sig de är positiva eller negativa. Nyckeln är att bli medveten om dem.

8. De hjälper andra

Att hjälpa andra uppnå sina mål och drömmar kan hjälpa dig i din framgång, menar Corley. Däremot ska man inte hjälpa vem som helst. "Du ska fokusera på att hjälpa de som strävar efter framgång, är optimistiska, målmedvetna, positiva och en god inverkan på dig".