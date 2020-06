8 svenska kocknamn att hålla koll på

Desirée Jaks

Agrikultur

Roslagsgatan 43, Stockholm

agrikultur.se

Under Desirée Jaks uppväxt med mormor i Polen var matlagningen leklysten, ett experiment med smaker och råvaror som ofta var vildplockade och i säsong. Kombinerat med målmedvetet engagemang har det lett till tävlingar med Stockholm Culinary Team, medlemskap i juniorkocklandslaget samt utmärkelser som Nordic Young Chef of the Year 2018 och 360° Young Chef 2019.

I dag upptas Jaks yrkestid av rollen som köksmästare på Agrikultur; Filip Fastén och Joel Åhlins utomordentliga mini-finkorg i närheten av Vanadislunden. Här är stämningen familjär och den omsorgsfullt utvalda maten svenskproducerad. Rätterna utgår från grönsaker, med kött som komplement, och ges i många fall sin gastronomiska slutknorr direkt vid bordet. Att Michelinkritikerna imponerats lika mycket som vi är fullt förståeligt.