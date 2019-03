Samlarobjekt, udda böcker och anti-lyxväskor. SvD Resor guidar till LA:s åtta mest unika shoppingadresser.

BEVERLY HILLS HOSIERY

Sedan 1934 har fisknätsstrumpornas högborg Beverly Hills Hosiery försett dansare, stylister, Hollywoodstjärnor, dragqueens och modeller med strumpor, strumpbyxor, Halloweenkostymer samt underkläder. Allt snäppet sirligare än den gamla butiksskylten som numera hänger innanför dörrarna i den nya butiken. Nej, den ligger inte i Beverly Hills, men det gör inget, det är ändå roligare i Downtownområdet. Och ja, de förra ägarna sålde rubb och stubb till trogna kunder som driver stället vidare i samma färggranna anda. Steve, som jobbar lördagsskiftet, har stått bakom disken i över 40 år.

810 South Los Angeles Street,

beverlyhillshosiery.com

SILVERLAKE WINE

Inte din mammas Systembolag, utan snarare ett epicenter for hantverksmässiga vuxendrycker av småproducenter från jordens alla hörn. Här finner du naturvinsrariteter, spritexklusiviteter och konstfulla ölsorter. Silverlake Wines är en institution, en hipstermagnet och en gottbutik för oenofiler som drivs av en trio med sammanlagt hundra års erfarenhet i krogbranschen. Varje måndag och torsdag, från klockan 17, förvandlas butiken till ett stimmigt party där 15 dollar ger dig tillgång till kvällens urval av dryckesnyheter samt mingeltillfällen bland flaskhyllorna. Kompisgäng med middagsplaner hittar hit, liksom dejtingsugna singlar och grannar med hundar. Folk spiller ut på gatan där en mattruck står redo att vaddera alkoholskvalpet i magen; tacos ena dagen, crêpes eller tapas nästa.

2395 Glendale Blvd,

silverlakewine.com

OBJECT

Utmed Melrose Avenue, mellan La Brea och Highland Avenue, ligger ett pärlband av designbutiker fyllda med mestadels mid-century-moderna möbler och tingestar. Mest intressant bland dessa är Object vars ägare Brian Roark säljer handplockade dekoraccenter som lutar åt det modernistiska, minimalistiska eller funktionella hållet. Här finns mycket som skapar köplust; japanska bronsvaser och askar som ruvar på hemlisar, sensuella träskålar täljda av trädknotor, väl valda dyrgripar av kultförklarade österrikaren Carl Auböck samt en hel del nordiskt hemtama saker. Trivsamt snackige Brian drev en liknande verksamhet i New York innan han bytte kust och har ett osvikligt öga för det udda och gedigna.

– Jag köper det jag själv gillar, oberoende av epok, person eller pris, förklarar han.

6910 Melrose Ave

object-la.com

BUILDING BLOCK

Sparsmakade, humoristiska, anti-lyxiga. Handväskorna från Building Block är lätta att känna igen; inga flådiga logotyper, inget bling och inga krusigheter. Somliga har oväntade former, andra djärva detaljer i form av skulpturala träkulor eller överdimensionerade tofsar. De är tillverkade i stadigt, grönsaksfärgat läder som bara blir snyggare ju mer patina det får. ”Saker som har ett värde, inklusive vi själva, blir bättre med åldern”, menar systrarna Wu som ligger bakom märket. Senaste kollektionen inbegriper supertrendiga, genomskinliga bagar av pvc. Ett samarbete med japanska designern Kazumi Takigawa resulterade i en serie tillverkad av vaxad kanvas med handtag av lädersnoddar. Väskorna är formgivna i samma lokaler i Chinatowns utkant.

970 North Broadway, unit 104

building-block.com

THE LAST BOOKSTORE

The Last Bookstore är mer nöjespark än boklåda. Ett slags litterärt Lustiga huset som lockar med en salig blandning nya och gamla böcker, sammanlagt över 250 000 titlar. På bottenvåningen finns ett separat rum för konstböcker, monografier, foto- och designvolymer, samt unika förstaupplagor som ackompanjeras av personalens obskyra musikval. Ett soligt hörn är fyllt av krukväxter som ringlar sig ur bedagade högtalare och skivspelare, det är förstås avdelningen för begagnad vinyl. Den ligger bredvid estraden för högläsning och författaraftnar, mitt emot ett krypin för grafiska noveller. Kolumner sträcker sig upp till övervåningens Alice i underlandet-artade konstinstallation, gjord av tusentals hundörade böcker. Namnet undrar du? Det är en ironisk vink till Amazon.

453 South Spring Street,

lastbookstorela.com

OK

Vi vågar påstå att detta är Los Angeles bästa presentbutik. Ett ställe där det är omöjligt att inte hitta något smart, smakfullt och originellt, vare sig du är ute efter en souvenir till arbetskompisen (kanske ett knippe väldoftande palo santo-träbitar att bränna likt rökelse?), en klapp till brorsan (en smidig, turkos plånbok av getskinn?), en överraskning till mamma (varför inte en vacker japansk kökssax?) eller något åt dig själv. OK håller till i Hollywood, på West 3rd Street, samt i Silver Lake, båda boutiquerna är fyllda till bredden av grejer du inte visste att du inte kunde leva utan, både humant prissatta och bemärkelsedags-dyra. Bonus också för de stadiga barnleksakerna och de humoristiska snögloberna som säljer som smör i kaliforniskt solsken kring jul.

8303 West 3rd Street,

1716 Silver Lake Boulevard,

ok-the-store.myshopify.com

BIRD

Visst, det är missvisande att Bird heter Brooklyn i efternamn, men det beror förstås på modebutikens ursprungliga läge i New York-stadsdelen. Då, för 20 år sedan, var den chica fågeln en radikal nykomling i Williamsburg; en shop med it girl-märken som raskt blev populär bland fashionförståsigpåarna. Så framgångsrik var Bird att ägarinnan Jen Mankins öppnade ett par annex på andra sidan Brooklyn. För två år sedan flaxade fågeln tvärs över USA och byggde ett stilrent bo i Culver Citys coola Platform Galleria. Här handlar du unika, noga utvalda plagg och accessoarer från eviga favoriter såsom Rachel Comey, Zero + Maria Cornejo och Proenza Schouler. Och, som en deliciös knorr, ligger denna Bird bredvid en annan utflyttad Brooklyn-bo, nämligen Roberta’s Pizza.

8870 Washington Boulevard

birdbrooklyn.com

THE ROSE BOWL FLEA MARKET

Den andra söndagen i varje månad dukar de upp sina skatter på Rose Bowl-stadion i Pasadena: 2 500 loppisförsäljare, redo att pruta. Proffsköparna hänger på låset och dyker upp redan klockan fem på morgonen då inträdet kostar 20 dollar, medan slentrianshopparna seglar in efter klockan nio och betalar 9 dollar. Den hisnande kommersen sträcker sig så långt ögat når; vintagefynd, nyproducerade och antika möbler, mattor och textilier, porslin, glas och silver, vilda västern-nostalgiska dammsamlare, hantverk och drömfångare – både bokstavliga och symboliska. Vid entrén finns bankomater för de som glömt kontanterna hemma och innanför grindarna säljs förfriskningar. Om du tror att du kan ta dig igenom hela marknaden innan försäljarna börjar packa ihop klockan femton har du fel!

1001 Rose Bowl Drive, Pasadena

rosebowlstadium.com