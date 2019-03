Klassisk kultur, modern konst och spännande krogar. Därför möts våren bäst i Rysslands mesta världsstad.

Street Art Museum

Shosse Revolyutsii 84

streetartmuseum.ru

Ett besök i Krasnogvardeysky har aldrig omnämnts i några sevärdhetslistor. Men om namnen Tima Radya, Kirill Kto och Nikita Nomerz får en klocka att ringa, kanske den östra förorten trots allt är bekant. Konstnärerna tillhör skaran vars verk är permanenta på kranskommunens färgstarka gatukonstmuseum, rätt och slätt döpt till Street Art Musuem. De beständiga delarna sitter bokstavligen på museets väggar, medan de växlande visningarna tar plats i dess tomrum. Där är taket högt, både bokstavligt och bildligt. Premissen är inte svårare än att skapelserna måste förena modern konst med det urbana landskapet, oavsett om det rör en skulptur eller någon slags galej. Hypermoderniteten till trots måste besök på tradi-tionellt byråkratiskt vis anmälas i förväg.

Sevkabel Port

Kozhevennaya Liniya 40

sevcableport.ru

På många sätt gestaltar kulturhuset Sevkabel Port kontrasterna som är Sankt Petersburgs själ. Luggslitet möter trendigt, kaos möter ordning, klassisk kultur möter morgondagens kreatörer. Byggnadskroppen som ligger med utsikt över Finska viken är från 1800-talet. En före detta industrianläggning klädd i tegel vars gammalmodiga gytter av gränder, innergårdar och resliga skorsten numera står värd för konserter, utställningar och filosofiska rundabordssamtal med inbjudna gäster à la Troy Conrad Therrien, curator vid Guggenheim i New York. Mest intressant är alla de unika initiativ som utrymmet nyttjas för. Vi gillar särskilt den ekologiska vinfestivalen och ser fram emot att nu i april uppleva stadens första marknad med fokus på hållbart mode och medveten konsumtion.

Foto: KAMALUTDINOV

Lotte Hotel

Pereulok Antonenko 2,

lottehotel.com

Några av Rysslands mest magnifika hotell ligger i Sankt Petersburg och det finns onek-ligen en tjusning i att bo på, säg, storslagna Belmond Grand Hotel Europe. Knappt två år efter öppnandet är dock Lotte Hotel debutanten som lyckas ge sina gäster en upplevelse av det gamla. Byggnaden på Isakstorget har anor från 1851 och genom åren har det varit hem åt såväl Ryska rikets första ambassadör som Nikolaj Gogol. Den möter nu samtiden i form av modern design, stadens första japanska finkrog MEGUmi och utsikt över torn och tinnar från takbaren L Terrassa, liksom sköna balinesiska behandlingar på Mandara Spa. Missa heller inte bastubadet. Det är visserligen ingen klassisk banya, men likväl en ångande bit ryskt folkliv i lyxförpackning.

Khachapuri i Vino

Ulitsa Mayakovskogo 56

hachapuriivino.ru

En briljant vinbar som serverar utsökt georgisk gastro-nomi. För ryssar är den forna sovjetiska enklavens kök lite som italiensk mat för oss svenskar; en slags importerad husmanskost som alltid går hem. Därför är det extra spännande att se hur Liza Simonova och Maurice Shakaya elegant förvaltar kokkonsten

på Khachapuri i Vino. Svamp-klimparna chinkali, ostbrödet chatjapuri och baklazhan, aubergine rullad runt vitlöks-kryddad valnötskräm, låter måhända simpelt men briserar av smak och paras med fördel med ett fylligt rött mukuzani.

– Gamla georgiska krogar tenderar att vara grådaskiga och ha usel service. För oss var det viktigt att skapa en plats där alla känner sig hemma och vill stanna länge, förklarar Liza. Det har paret lyckats med. Deras lilla kedja har nu fem filialer.

New Holland Island

newhollandsp.ru



Historien om Sankt Peters-burgs senaste kvarter tar sin början i samma stund som Peter den store grundade staden på 1700-talet. Den privata ön Novaya Gollandiya, eller New Holland Island som man säger idag, byggdes för att underlätta varvsindustrin och dess materialleveranser. Spola fram bandet 300 år, släng in åtskilliga miljarder från Roman Abramo-vitjs kapitalförvaltningsbolag och et voilà – en allmän park hängiven kultur ser dagens ljus. Ett slags ryskt svar på New Yorks The High Line, modell större och förlagd på marknivå ett stenkast söderut från Mariinskijteatern. Här njuter nu invånarna av hundratals ekar och pilar som skänker skugga över gräsmattor, promenadstråk, örtträdgårdar och viloplatser. Kom för lugnet, bondens marknad, utomhus-föreställningar och yoga-lektioner i solen.

Orthodox Bar

Ulitsa Rubinshteyna 2,

orthodox.bar

Mixologen Dmitrij Suvorov är inte rädd för att kallas pretentiös. Tvärtom. Beslutet att låta alla cocktails han skapat till menyn på sin bar Orthodox besjälas av prominenta ryska kulturperson-ligheter är högst medvetet. Allt handlar om hyllning till moder-landet och dess inhemska aromer. Miljön är mer skandi-chic än ryskt romantisk; avskalad med få och nedtonade kulörer. Dock med en stor ranson guld, vilket understryker föreningen av lika delar moder-nitet och hommage som baren aspirerar att vara.

– Men vi strävar även efter att slå hål på stereotyper om rysk alkohol och skapa nya dryckes-vanor, säger Suvorov rättframt och blandar en Tjajkovskij-inspirerad drink, döpt Nöt-knäpparen, på bovetevodka, honung, ingefära och en skvätt medovukha.

ArtPlay

Krasnogvardeysky Ploshchad 3

spb.artplay.ru

Namnet summerar det väl. ArtPlay har fem separata zoner – vilka så många som tusen besökare kan tumla in och ut ur – dedikerade till olika lekfulla uttryck att ta konstnärlig kultur på största allvar. För många ryssar från den här delen av landet är namnet också välkänt; ArtPlay har sedan 2003 varit ett kreativt mecka i Moskva. Det var precis det man för två år sedan valde att exportera till den gamla sovjetiska maskinfabriken intill Nevas biflod Ochta. Förra månaden öppnade även ett

helt nytt galleri på dess andra våning, tillägnat möbler och inredning, med fokus på vågade och ovanliga designprojekt.

Rediska Project

Ulitsa Grazhdanskaya 13-15

rediskaproject.ru

I Rediska Projects lokal ryms en av stadens minsta kaffebarer. Här finns dessutom ett fint urval ovanliga accessoarer som garanterat inte går att hitta någon annanstans, formgivna av designers från Sankt Petersburg. Men det är skönhetsprodukterna under namnet Lavender som är det verkliga dragplåstret. Hand-gjorda alster som påstås vara så naturliga att de går att äta. Vi har inte försökt, trots att de doftar läskande gott och i flera fall är framställda med, bland annat, stora apelsinklyftor som sitter kvar i formen. Men vi faller inte desto mindre handlöst för de sockersöta krämerna, ansikts-maskerna och tvålarna skapade av lokala nydanare.