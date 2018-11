Från skräddarsydda span till futuristiska japaner. I världens snabbaste stad öppnar alltid något nytt. Detta är våra åtta senaste favoriter i Dubai.

Samāna Spa

Al Awir Rd, desertpalm.ae

På en plats där det går tretton span på dussinet sticker nyöppnade Samāna ut tack vare sitt koncept. Spasugna som kommer till det luxuösa komplexet, en del av tusen och en natt-yppiga Meliá Desert Palm, lovas fullständigt skräddarsydd uppassning och vård i en uttryckligen urban oas. Du hälsas välkommen av din egen Samāna experience guide och i den omfattande menyn väljer du bland behandlingar som beskrivs som "designer journeys" och inte sällan kan ta upp till en hel dag. De ekologiska produkterna väljs i omsorgsfullt samråd för att passa just dina behov. Helkroppsvård, ansiktsvård, wraps och massagebehandlingar baserade på tiotalet olika metoder. Allt vad du längtar efter kan du få, innan det är dags att ge sig ut i verkligheten igen

Fine Blooms

Boxpark, 433 Al Wasl Rd, fineblooms.ae

Blommor är inte bara dekoration eller högtidsgåva. Tvärtom har de en inneboende förmåga att omvandla arkitektur och påverka våra känslor. Åtminstone om man ska tro Fine Blooms, Dubais första boutiqueflorist vars minutiöst chica flaggskepp flyttat in bland det hippa shoppingdistriktet Boxparks containrar. Förvissningen genomsyrar hela utrymmet där strikt säsongsbetonade buketter fogas samman i floristformgivaren Hattie Fox regi, och noga utvalda konstnärer och skulptörer bidrar med unika vaser och keramik. Lokalens avmätta design krockar vackert med de sköra blomstren, men till syvende och sist är det den mycket personliga servicen – med VIP-rum och privata konsultationer – som gör praktfulla Fine Blooms till ett av stadens mest unika shopping­tillskott.

Gaia

Gate Village 4, DIFC, gaia-dubai.com

Namnet Izu Ani säger kanske inte så mycket på våra breddgrader. I Dubai däremot är den grekiske kocken något av en foodiefavorit, och sedan det offentliggjordes att han ihop med kollegan Orestis Kotefas skulle öppna en grekisk fusion-krog har ryktet om Gaia spridits snabbare än vi hinner säga "kalimera". Störst plats på menyn tar fisk- och skaldjursrätter, ofta på råvaror direkt från Medelhavet. Men atmosfären är en minst lika viktig ingrediens.

– Mattraditioner från Medelhavet har alltid varit en stor inspirationskälla, med sittningar fulla av generositet och tallrikar fulla av smak. En plats där mat representerar kultur, familj och kärlek, vilket vi tagit med oss in i varje detalj på Gaia, förklarar Ani.

Queen Elizabeth 2

Port Rashid, qe2.com

Vägen till hamnen är smått karg. Kanske är det därför skeppet Queen Elizabeth 2 är en sådan ögonbrynshöjare när blickfånget fylls av den blåvita kroppen med röd skorsten. Och hon är kolossal: med sina 293 meter mer än en tredjedel så lång som Burj Khalifa är hög. Att den lyxkryssare som varit i längst oavbrutet bruk i världen skulle pensioneras i Dubai tycks självklart. Att hon skulle bli ett flytande hotell med 500 rum är snäppet mer överraskande. När renoveringen nu är färdig är resultatet glädjande. Det marina arvet är nostalgiskt omhuldat, flera hytter har originaldekoren kvar och konsten är från 1960-talet. Inga moderna bekvämligheter saknas, men över de 13 däcken vilar fortfarande forna gästers andar: David Bowie, Elizabeth Taylor, Nelson Mandela… Som en tidsresa, mitt i framtiden.

The London Project

Bluewaters Island, thelondonproject.com

Är städer och krogvärlden två formler som felfritt går att räkna ut och förfina i ett gemensamt koncept? Tja… Ett giftermål mellan den brittiska huvudstadens essens – urålder, mångfald, rebellisk kultur – och drömmen om den perfekta utekvällen – uppspelt, social, himmelskt god mat och dryck – presenteras nu på Bluewaters Island. Något man lite fantasilöst kallar The London Project, men som på mest fantasifulla vis är en krog, en bar och ett förlängt vardagsrum som ska bjuda på en "maximalt uppslukande upplevelse". Dekorerat som en trädgård och lagrat med gin, med ambitionen att varje besök ska vara så annorlunda och eklektiskt att du vill komma tillbaka, igen och igen.

The Geisha House

Bay Central, geishahousedubai.com

Vad som avlider i Hollywood återuppstår i Dubai. Fem år efter att den legendariska LA-krogen The Geisha House bommade igen kan vi åter njuta av den underliga, men ganska fantastiska, krocken mellan 1920-talets Kyotokultur och idéer om hur Tokyo kommer att se ut år 2050. I sin kärna är The Geisha House, som ingår i Intercontinental Hotel Dubai Marina, en krog som serverar traditionell japansk cuisine lagad med traditionella japanska matlagningstekniker. Men man gör det med nutida finess, gott om underhållning, livemusik och ambitionen att bli Dubais mest innovativa bar. Börja därför kvällen just i baren och be mixologen om hens favoritblandning av de hembryggda likörerna, lagrade teerna och ovanliga örterna. Garanterat annorlunda!

Emerald Palace Kempinski Dubai

Crescent West, Palm Jumeirah, kempinski.com

I fjol firade Europas äldsta lyxhotellgrupp 120 år – och med mogen ålder kommer modig expansion, framför allt i Mellanöstern. Inför att portarna till Kempinskis andra palats i Dubai slår upp om fyra dagar står det klart att man värnar väl om den majestätiska framtoningen. Tänk 300 rum, åtta restauranger och barer samt ett gigantiskt spa som dekorerats med kristallkronor, förgylld konst, marmor och silke. Men: det här är Dubai och då gäller det att slå några rekord. Bredvid all tidlös elegans stoltserar man med stadens största inomhuspool och Palm Jumeirahs största biograf. Vi är dock mest imponerade av att man lyckats locka till sig Alain Ducasse som öppnar sin första Dubaifilial, MIX Tapas, under Kempinskis tak.

La Mer

Jumeirah 1, lamerdubai.ae

Dubais stränder handlar mestadels om tjo och tjim. Men för dig som drömt om att kombinera extra allt-metropolen med lite mer avkopplande strand-häng kan nya La Mer vara svaret. Nog för att det gigantiska, strandnära området mellan Pearl Jumeirah och framtida Jumeirah Bay rymmer 130 butiker och ett enormt utbud vattensporter. Men det hämtar också inspiration från havet à la en utformning full av drivved och rostig metall, låga hus och promenadvänliga miljöer vilket avviker från den hypermoderna skyskrapekulissen intill. Här och där andas det nästan lite Venice Beach-aktig hippiecharm. Bäst av allt är att stränderna fått en harmonisk energikick med nya kulörta strandhytter och duschar, allt för att en heldag med tårna i sanden ska bli så harmonisk som möjligt.