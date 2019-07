Du har gjort Hvar, Vis och Brač. Nu väntar resten av den kroatiska övärlden. SvD Resor guidar till de oupptäckta pärlorna.

Dugi Otok, Dalmatien

”På den sista dagen av Skapelsen ville Gud kröna sitt verk, och skapade Kornatis öar av tårar, stjärnor och luft.” Så beskrev irländske författaren George Bernard Shaw nationalparkens skärgård som än i dag är så gott som obebodd. Långsmala Dugi Otok är den yttersta, största och mest populära av öarna, men likväl säregen och ofta ljuvligt ödslig. På sina håll så smal att vi ser havet på båda sidor, där det tar vid intill klippiga, mimosadoftande kuster. Soldränkta fiskeläget Sali är huvudort. Vi håller oss dock till måleriska minibukten Božava varifrån det är lätt att bege sig till spektakulära stranden Sakarun, vackrast i hela Zadars län.

Bo: Velti Rats fyrtorn från 1849 lockar med avskild romantik.

lighthouses-croatia.com

Rab, Kvarnerviken

Året var 1936 när Edvard VIII av Storbritannien tog med sig älskarinnan Wallis Simpson på romantisk eskapad till Rab. När solen tippat över horisonten och gatlyktorna tänds utmed de snäva gränderna i Rab stads medeltida kärna är det lätt att föreställa sig dem hand i hand på väg till en näpen fiskekrog, precis som så många andra. Denna välbevarade, dagdrömsvackra gammal kurort med anor från Jesu dagar bjuder även på mycket kultur i form av spännande arkitektur, konst och konserter. De fina stränderna är å sin sida mer sportiga med gott om möjligheter till dykning och parasegling, inte minst utmed omtyckta Loparhalvön.

Bo: Gott om gammaldags elegans på Arbiana som öppnade redan 1924.

arbianahotel.com

Veliki Brijun, Istrien

Nationalparken Brijunis fjorton dramatiska öar ligger uppradade utanför Istriens kust. De var en gång sommarresidens för Jugoslaviens president Josip Broz Tito, numera är det dito för Kroatiens president. Men innan vår tids politiker hittade hit gjorde de romerska och bysantinska rikena samma sak. Kulturarvet finns fortfarande att beskåda i form av bland annat uråldriga boningar. Liksom dinosaurierna; ett flertal 160 miljoner år gamla avtryck går att se. Den natursköna charmen är lika tidlös, präglad av kuperade fält och täta skogar. Önskas snäppet mer liv och rörelse finns en botanisk trädgård, en fågelpark samt 18-håls golfbana.

Bo: Hotel Istra-Neptun har enkla men bekväma rum i hamnen.

np-brijuni.hr

Sveti Klement, Dalmatien

Ön Hvar har behållit mycket av sin gammaldags charm och skönhet, men är likafullt kroatiska övärldens partycentrum nummer ett. För dig som önskar närhet till detta, men en aning mer folktom lugn och ro är Sveti Klement, en av Paklinskiöarna, ett ynka tjugominuters färjeskutt bort. En fantastisk liten ö där botanisten Eugen Meneghello för 113 år sedan odlade sitt eget arboretum, i vilket han sedermera öppnade vandrarhem. Tack vare honom bär vinden doft av rosmarin, lavendel och lilja, hela vägen ut till de drygt dussinet sagolika badvikarna.

Bo: Palmižana Meneghello Resort är herr Meneghellos forna vandrarhem. Det drivs numera av hans barnbarnsbarn i form av färgstarka bungalows och villor. palmizana.com

Lopud, Dubrovnik-Neretvas län

När Dubrovniks adel tog helgpaus på 1600-talet var det mot Lopud, en av Elafitöarna, de satte segel. I dag kan färdmålen med fördel vändas; nyttja Lopud som bas för någon enstaka dagsutflykt till Dubrovnik, sagoboksstaden som är väl värd ett besök men tenderar att vara turisttrång året om numera. Vilket knappast kan sägas om Lopud; den bilfria miniön har blott 200 invånare bosatta runt en idyllisk hamnby där blekta gamla adelshem enbart trängs med cypresser och palmer. Packa bekväma skor, att vandra upp över ön och passera Sutvračfortet och högsta punkten Polačica tillhör Lopuds glansnummer. Ett två kilometer långt strövtåg är också ett måste för att nå Šunj, en barrträdsomgärdad och mycket fin sandstrandsvik.

Bo: Småskaligt och hemtrevligt på La Villa.

lavilla.com.hr

Susak, Kvarnerviken

För det första: att ta sig hit kräver ett mindre pussel av båtförbindelser. För det andra: vad spelar det för roll när ön minner om Karibiens havsklenoder? Det beror på att Susak i stort sett uteslutande består av sand, en högst ovanlig syn vid detta hörn av kartan som mest är tjusigt grovhugget. För övrigt: inga vägar, inga bilar, inga nattklubbar, enbart en sicksacksöm av stigar över ön, dess två byar och sju restauranger (tips: tavernan Barbara). Häftigt nog är Susak sedan ett drygt årtionde hemvist åt Susak Expo, en excentrisk biennal som bygger på idén att skapa modern konst på en plats där i stort sett ingen kommer att se den.

Bo: Sansegus är anspråklöst men trivsamt, och Susaks enda hotell.

hotel-sansegus.business. site

Silba, Dalmatien

Silba handlar om frid. In i minsta detalj. Inte nog med att det saknas vägar för motorburen trafik, under högsäsong är även cykel tabu. Det gör det lätt att känna de historiska vingslagen från tiden då Republiken Venedig härskade över ön; en rofylld, grönklädd liten plätt där det enda som hörs är skratt och båtar som lägger an. Den längsta stranden heter Sotorišce, men dagarna inleds med fördel med hajk till någon av de andra badplatserna; Tratica och Carpusina har nära till kaffebaren Alavia och är ypperliga för solnedgångsnöjen. I hamnen finns en frukt- och grönsaksmarknad, konditorier och några små krogar, till och med ett utmärkt skulpturgalleri.

Bo: Silba har inga hotell, så det är traditionell ”apartmani” som gäller.

silba.org

Proizd, Dubrovnik-Neretvas län

Strax väster om Korčula hägrar helt obefolkade Proizd; macchiatäckt, idyllisk och kantad av lena, vita klapperstensstränder. Mest populär bland dem är Bili Boci utmed den norra kusten. Trångt är det däremot inte alls och en bit ut är snorklingen väldigt fin, med sjöborrar och bläckfisk i det kristallklara, turkosa djupet. Avrunda besöket med en iskall Ožujsko-öl på Proizds enda servering innan den dagliga färjan går tillbaka till Vela Luka på Korčula. Mer än så finns inte att göra, men mer än så behövs inte heller.

Bo: Det saknas helt boendemöjligheter på Proizd, men mitt i Vela Luka ligger familjeägda, nyligen moderniserade Korkyra med en pool så fin att den nästan tävlar med stränderna.

hotel-korkyra.com

