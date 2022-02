8 klassiska sötsaker (och ställena där du ska äta dem!)

Just nu skrivs spaltmeter om vem som gör den godaste semlan. Den matchen ger vi oss inte in i. Däremot är det roligt att uppmärksamma att ordet semla tros härstamma från latinets ”simila”, beteckningen på ett bakverk skapat av finaste vetemjöl. För nog hänger bra mjöl ihop med hur läcker smaken blir på den ikoniska kolhyderatbomb vi mumsar i oss till fettisdagen. Spikat ursprung saknas, men i Norden finns semlan omnämnd redan i Gustav Vasas bibel från 1541 och Köpenhamn hade ”simlebagare” på 1500-talet. I dag bakas semlan som bekant överallt, och ska man tro experterna är varianten hos anrika Tössebageriet, som även uppfann semmelwrappen, alltid i topp. I avdelningen nytänkare slår vi även ett slag för vegankaféet Open New Doors i Mjölby, vars vegansemla är så populär att den måste förbokas.

Tössebageriet, Karlavägen 77, tosse.se