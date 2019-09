Du har sett Petra och pyramiderna. Nu vill du känna historiens vingslag utan att trängas. SvD Resor guidar till monumenten som ingen tänker på.

I stället för Efesos: Aphrodisias

Självklart kniper det i hjärtat att se sagolika Efesos där Artemistemplet, ett av världens sju underverk, en gång stod. Ändå är atmosfären i hellenistiska Aphrodisias snäppet mer speciell. Kanske för att platsen började grävas ut först på 1960-talet, varför så lite förts bort till museer. Kanske för att den lilla staden restes åt kärlekens gudinna Afrodite, vilket lägger något extra suggestivt över templet, teatern, Hadrians bad, Tiberius kolonnad och stadion som mäter hela 270 meter. Det är dock de små detaljerna som dröjer sig kvar i minnet; relieferna av Eros och Nike som jagar uppe på tempelporten Tetrapylon, statyerna och de utsmyckade sarkofagerna.

Annons

Bo: Anatolia Hotel är lantligt charmigt med låga hus runt en vacker trädgård med pool.

I stället för Petra: Jerash

Foto: Alamy

De flesta som besöker Jordanien talar med hänförelse om antika Petra, ett av världens sju nya underverk vars tempel, kolonner och kungagravar är uthuggna direkt ur de röda klipporna. I norr hittas emellertid Jerash, den forna hellensk-romerska staden Gerasa som döpts om efter den moderna intilliggande orten med samma namn. Jerash bosattes på stenåldern, förstördes av en jordbävning på 750-talet och är numera en exceptionellt bibehållen arkeologisk plats. Flera gator är intakta och inte minst Nymphaeums brunn och fontäner, liksom Artemistemplets tolv stora kolumner är djupt aktningsvärda. Glöm inte solskydd och bekväma skor; Jerash var en stor stad som kräver sina timmar att utforska

Bo: Wooden Arcs har 13 elegant rustika chalets samt pool och spa med spektakulär utsikt.

I stället för Dubrovnik: Nin

Det är ingen hemlighet att Dubrovnik drabbats av överturism. Styr därför hellre kosan till Nin, Kroatiens äldsta kungliga stad som balanserar på en ö ansluten till fastlandet via två broar. Det är numera en sömnig liten by, men minnesmärkena är talrika. Här ligger bland annat världens minsta katedral, Sveti Nikola, där sju kungar krönts och många medeltida helgedomar vilar. Samt inte minst Kroatiens längsta sandstrand Kraljičina plaža, Drottningens strand, i närheten av det största området med medicinsk lera i hela landet. Nin registrerades som utomhus-kurort 1960, men behandlings-traditionen går att spåra till romarriket. Det är ingen slump att den liburniska gudomligheten Venus Ansotica hittades just här.

Bo: Luxuösa Villa Privlaka har ett kök, fyra sovrum, två vardagsrum och två pooler.

I stället för Agrigento: Selinunte

Foto: Alamy

Agrigentos fornminnesområde är så rikt på antika lämningar att de flesta utflykter hoppar över intilliggande Selinunte. Gör inte det misstaget. Bland Siciliens många grekiska städer tillhörde Selinunte de främsta och var hem åt flertalet viktiga tempel. Ett av dem, Hera-templet, har byggts upp igen. Likafullt är det ruinerna, vilka ligger huller om buller efter jordbävningar genom historien, som fängslar allra mest, dessa stupade bjässar som sträcker ut en hand från forntiden rakt in i nuet.

Bo: Från Momentums terrass med infinitypool är utsikten milsvid över det böljande landskapet. Den luxuösa resorten med 22 rum och sviter serverar lokala råvaror och är tillägnad modern wellness mitt i en gammal olivlund. Perfekt kontrast till historiska utflykter.

I stället för pyramiderna: Sakkara

Foto: Alamy

Att Gizapyramiderna tillhör de mest majestätiska monument som någonsin konstruerats behöver vi inte debattera. Det finns dock många fler pyramider spridda söder om Kairo, bland annat i uråldriga Sakkara som var begravningsplats i över 3 500 år under tiden Memfis var huvudstad. Gravfältet är stort, med elva större pyramider och många mindre kammare. Samtidigt är det den modesta storleken som gör dem mer rörande än allt det storslagna i Giza, konerna känns på något sätt lättare att relatera till. Mer mänskligt gripbara, om man så vill. Äldre är de också, Djosers trappstegspyramid till och med äldst i hela Egypten.

Bo: Skippa Kairo och utgå i stället från färgglada pensionatet Sakkara View i Abu Sir som också har fyra pyramidkomplex, mitt mellan Giza och Sakkara.

I stället för Tintern Abbey: Castle Acre Priory

Foto: Alamy

Visst, klosterkyrkan Tintern Abbey är ett gotiskt mästerverk och en imposant nationalikon. Men Castle Acre är en av Stor-britanniens största och bäst bevarade klosterplatser med anor från 1090. Mest anslående är det att anlända från väst, då blicken först faller på de utsirade blinda valvbågarna intill de intakta gamla husrummen och den vackra kyrkogaveln. Därefter följer vattenkvarnen, sjukstugan, latrinerna; alla fysisk vittnesbörd om hur munkarna levde i hundratals år innan orden upplöstes 1537 och den monastiska institutionen föll i ruiner. Örtträdgården odlas emellertid än i dag.

Bo: Typiskt anglo-eklektiska boutiquehotellet Strattons erbjuder överdådigt inredda rum, restaurang med moderna brittiska rätter samt antik-butik med goda fyndchanser.

I stället för Mykene: Messene

Få platser kan slå Pelopon-nesos på fingrarna vad gäller hög koncentration av historiska sevärdheter. Olympia, Epidauros och Mykene i all ära – vill du hellre tillbringa en heldag i antiken så gott som ensam är Messene uppe i halvöns bergs-landskap ett säkert kort. Staden uppfördes på 300-talet f.v.t. som fästning mot närliggande Sparta, och än i dag går det att se delar av skyddsmuren och vakttornen. Strosa sedan omkring bland vad som en gång var en pulserande marknadsplats och Asclepeion, Messenes tempel för helande av såväl kropp som knopp.

Bo: En timme söderut i Koroni driver svenska Annette och Kurt Villa Olivia med två fina studior samt ett hus med utsikt över Medelhavet.

I stället för Colosseum: Ostia Antica

Foto: Alamy

Under Romarriket kunde Colosseum underhålla nära nog 90 000 exalterade åskådare på samma gång. Att hävda att den välbevarade teatern i Ostia Antica som härstammar från kejsar Augustus tid är lika överväldigande, är att ta i. Däremot är den omgärdad av utgrävningarna av det antika Roms hamnstad, vilket skapar en fascinerande förståelse för hur det var att leva i denna utslocknade civilisation. Som att gå på samma stenar utmed huvudgatan Decumanus Maximus som befolkningen gjorde under 400-talet f.v.t. Att se gravvalv, ugnar, bad, ångbastur och mosaikbilder föreställande allt från korgar till skepp. Det är så att det svindlar!

Bo: Ett stenkast inåt land hittas intima Hotel Maximo med nio söta små rum.