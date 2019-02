Europa är fullt av underbara tågrutter som hamnat i skymundan. SvD Resor guidar till åtta favoriter.

Slovenien

Bohinjbanan

Rutt: Jesenice-Nova Gorica, restid 3 timmar

abc-tourism.si

Annons X

Som att gå på Skansen, fast i tågloksdragen form. 113-åriga Bohinjbanan användes för österrikiska militärtransporter under första världskriget, idag bemannas museitåget av tidstypiskt klädd personal samt, för säkerhets skull, ett par dragspelare. Den blanksvarta antikviteten stånkar från Sloveniens innandöme, över Juliska alperna och världens näst längsta stenbro, genom prunkande fruktodlingar och nästan hela vägen ner till Medelhavet. Bensträckarstopp är att vänta vid bland annat famösa Bledsjön. Heldagsturen inkluderar även ett längre besök i den märkliga kasinostaden Nova Gorica, med Europas största utbud av spel.

Ungern/Tyskland

Rutt: Budapest-Berlin, restid 12 timmar, biljett från 300 kr

mavcsoport.hu

En riktig långfärd genom fyra länder: från Budapests ståtliga Nyugatistation, uppförd 1877 av Gustave Eiffels byggföretag, till Berlins luftigt moderna Hauptbahnhof, via Bratislava, Prag och Dresden, och delvis utmed krokiga Elbefloden. Ombord det högblanka Hungariatåget väntar ett luftkonditionerat under av smidighet, med eluttag vid varje säte och en restaurangvagn där uniformerad personal serverar gulasch och rödtjut alltmedan ett 687 kilometer långt Mittel-Europa-diorama fladdrar förbi utanför fönstret. Ängar och bergstoppar blir succesivt mörkare ju längre norrut tåget kryper; trädgårdarna mer strikt ansade, bilarna nyare, husen mindre flagnade. Vid tyska gränsen kräver utsikten och intrycken en pilsner. Du hinner precis dricka upp den innan tåget bromsar in vid din slutdestination.

Montenegro/Serbien

Rutt: Bar-Belgrad, restid 12 timmar, biljett från 215 kr

rail.cc

Inte bara ett strålande äventyr med rafflande vyer. Tåglinjen, byggd på beställning av den hårdhänte president Tito, är dessutom ett byggnadsmässigt mästerverk som förenar den lilla hamnstaden Bar på Montenegros adriatiska kust med den serbiska huvudstaden Belgrad. Turen går längs med Skadarsjön, på gränsen till Albanien, och stannar till i Montenegros huvudstad Podgorica innan den löper över ett vykortsvackert bergspass och korsar landets stolthet Mala Rijeka-viadukten; en gång i tiden världens högsta järnvägsbro. Väl innanför Serbiens gränser tuffar tåget genom Bosnien-Hercegovina för att slutligen nå Belgrad där den gamla centralstationen sorgligt nog tagits ur bruk. Den kanariegula konfektbiten och före detta Orientexpress-anhalten pensionerades i fjol och ska nu bli museum.

Tyskland

Rutt: Mainz-Köln, restid 2 timmar

bahn.com

Vinodlingar dräller ner till Rhenfloden i ett pastoralt, grönt lapptäcke. Vattendraget kantas av mjuka kullar smyckade med pittoreska småstäder samt ett och annat medeltida "schloss". Detta är den mest tyska av alla tyska tågresor. Genom storslagna landskap och med stopp vid små avkrokar så att du kan besöka slotten Marksburg och Stolzenfels, samt skönheten Burg Pfalzgrafenstein som fram till 1867 var en fungerande tullstation, mitt i floden, på kobben Falkenau som knappt är större än själva borgen. Färden går via Koblenz, där udden Deutsches Eck klyver Mosel och Rhen med ett pompöst minnesmärke till kejsaren Vilhelm I:s ära. Historiska sevärdheter förpliktar, så varför inte ta en vätskekontroll här, eller rent av en lunch? Nynna på Wagners Nibelungens ring medan du njuter din wurst.

Sardinien

Trenino Verde, rutt: Arbatax-Gairo, restid 3,5 timmar

treninoverde.com

En brasklapp: Det kan vara knöligt, det kommer ta tid, du kan inte lita på tidtabeller och på webben lär du knappast hitta någon vettig information. Att resa runt på Sardinen är med andra ord ett äventyr, lika hisnande vackert som osmidigt. Ett bra tips är att fråga om aktuella turlistor på de lokala tågstationerna, så slipper du oroa dig för att bli strandad. Initiativet Trenino Verde, lilla gröna tåget, är en retrobullrig historia med gammaldags charm och sann tuff tuff-känsla. Tåget färdas över raviner, genom orörda skogar och dramatiska bergspass i en typiskt italiensk, logistisk oreda i ett nätverk som täcker in hela ön. Vår favorit är den sex mil långa rutten mellan hamnorten Arbatax på sydostkusten, känt för sina röda klippor, och den övergivna bergsbyn Gairo.

Norge

Raumabanen, rutt: Dombås-Åndalsnäs, restid 90 min

nsb.no

Du behöver inte resa långt för att uppleva en av Europas tio vackraste järnvägar. Norska Raumabanen löper från Dombås, söder om Trondheim, till Åndalsnäs på västkusten. Så nära att det nästan är "på vår gata i stan". Resan bjuder på hänförande vyer av kristallklara fjordar, snötäckta fjäll och angelägna vattenfall. Den går genom sex tunnlar och över 32 broar, bland dem den arkitektoniska guldklimpen Kyllingbron som sträcker sig 59 meter över smaragdskimrande Raumaälven. Fiskebyar, ensliga gårdar, saftigt gröna dalar och platåer som lockar till långvandringar – allt passerar revy utanför panoramafönstren. Liksom Trollväggen, Europas högsta lodräta stup, 1 700 meter från dal till topp och med 1 000 meter spikrak fjällvägg. En oförglömlig syn som även är världsdelens längsta klättertur.

Österrike

Semmeringbahn, rutt: Wien-Mürzzuschlag, restid 3 timmar

semmeringbahn.at

Ett måste för tåg-, arkitektur- och historiefantaster. En av världens första bergsjärnvägar och en av ytterst få med världsarvsstämpel Semmeringbahn är ett under av ingenjörskonst och – intressant nog för epoken – naturmedveten landskapsdesign, byggd av 40 000 händer mellan 1848 och 1854. Den löper totalt 41 kurviga kilometrar som stoltserar med 14 tunnlar, 16 viadukter, 100 böjda stenbroar samt 11 järnditon. Så extrem är banans lutning och vändradie att dess arkitekt, Carl Ritter von Ghega, tvingades påskynda utvecklandet av helt nya lok. Innan dess ansågs det omöjligt att korsa bergen till Semmering som stått värd för flera världscupdeltävlingar i alpin skidåkning. Sitt på vänster sida för bästa vyerna över klippor och trolska skogar. Har du tur får du även se örnar.

Skottland

Caledonian Sleepers, rutt: London-Glasgow, restid 7,5 timmar

sleeper.scot

Från London till Skottland med John McBlund, ombord Caledonian sleepers nya tåg där de hotellbekväma sovkupéerna har privat dusch och toalett samt dubbelsäng för de som inte vill resa ensamma. Stig på vid Euston Station, gå genast till Clubvagnen och beställ en whisky. Se den urbana betonggröten transformeras till böljade grönska utanför fönstret. Njut en middag på skotska råvaror – undvik att framstå som en turist och stänk whisky på haggisen – och dröm sedan om ljungtäckta heder, fasanjakt, säckpipor och slott. När du vaknar serveras gratis soluppgång över kusten. Ägg, bacon och bruna bönor kostar däremot extra. Lowlandslinjen går till Glasgow och Edinburgh och rullar igång i maj. Highlandlinjen tar dig till Fort William, Inverness och Aberdeen, den kommer att ta fart i sommar.