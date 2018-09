Toscana och Maldiverna i all ära, men livets viktigaste resa är värd en mer unik upplevelse. Detta är smekmånadsresorna för er som inte gör som alla andra.

FILIPPINERNA

aman.com

Vi ska inte prata illa om par som åker på smekmånad till Maldiverna, men håll med om det är svårt att vara mer förut­ sägbar. Mer oväntat, men lika paradisiskt, är Filippinerna. Här finns 7 000 öar att välja mellan och tumregeln som gäller är: ju längre bort från Manilabukten desto bättre. El Nido på Palawans huvudö betraktas allmänt som paradisplatsen nummer ett, men där var Robinson och hade öråd redan 2009. Den som vill ha sin egen idyll vänder i stället blicken mot Pamalican Island i Sulusjön, så svåråtkomlig att enda sättet att ta sig dit är med resorten Amanpulos privatplan. Här bor ni i överdimensionerade villor byggda i naturliga material, givetvis med egen pool och butler. Solnedgångsdrinken avnjuts med fördel i baren som ligger och flyter i havet.

CHAMPAGNE

about-france.com

Klart vi gillar Bordeauxviner, men visst känns champagne och bröllopsresa som en mer självklar kombo? Det berömda bubbeldistriktet i norra Frankrike har mycket att bjuda på, förslags­vis med champagnehuvudstaden Épernay som utgångspunkt. Här finns bland annat Avenue de Champagne, världens mest drickbara adress enligt Winston Churchill, där champagnehusen trängs under ett garnnystan av källargångar. Drickbar är även den lilla byn Hautvillers där benediktinermunken Dom Pérignon levde och verkade på 1600­talet. I byns omgivningar finns era utmärkta champagne­makare, vi rekommenderar särskilt ett besök hos G Tribaut med traktens bästa vyer.

Bo: Domaine Les Crayeres i Reims lever upp till alla

drömmar om ett perfekt franskt château med antikinredda sviter, välmanikyrerad park och tvåstjärnig restaurang.

lescrayeres.com

OAXACA

visitmexico.com

Finns det en influencer, foodie eller resebloggare som INTE uppmanat oss att åka till Tulum? Visst, den lilla strandstaden är väl värd sin hajp, men det finns så mycket mer i Mexiko – Oaxaca exempelvis. Delstaten längst ner i söder är mellan sina berg och stränder en färgstark mix av lokal kultur, spansk kolonialism och förcolombianska ruiner. Dessutom utnämnd till landets gastronomiska paradis. Hög­romantiska huvudorten Oaxaca City är den givna basen med sin praktfulla arkitektur och sina många museum och krogar. På lagom utflyktsavstånd finns de skogsklädda bergen Sierra Norte och den förhållandevis lågmälda kuststaden Puerto Escondido.

Bo: Känn historiens vingslag på Quinta Real Oaxaca, vars 450 år gamla stenbyggnader numera rymmer stadens mest exklusiva hotell.

quintareal.com

BOTSWANA

okavangodelta.com

Du och ditt livs kärlek på ena sidan lyxtältduken, djungelns alla invånare på den andra. Safariäventyr har skyhög romantikfaktor och följaktligen går bröllopsresorna i skytteltrafik till Kenya och Sydafrika. Vårt förslag: ta sikte på Botswana i stället och det makalösa Okavangodeltat med sina hundratals öar runt den slingrande Okavango oden. Vatten betyder liv, och till deltat söker sig följaktligen stora mängder vilt. Djurlivet upplevs bäst under en vandring, eller med flodbåt i gryningen. Botswana satsar på hållbar turism och safarilägren i deltat är få, men de som finns erbjuder all tänkbar smekmånadslyx.

Bo: andBeyond Sandibe Okavango Safari Lodge liknar ett urbant designhotell mitt i buschen. De hypermoderna stugorna har egen pool och stor terrass. &beyond.com

EMILIA-ROMAGNA

italiantouristoffice.se

Bröllopspar som älskar dyr olivolja lika mycket som varandra åker alltid till Toscana. Ett säkert kort förstås, men för något mindre upptrampat föreslår vi Emilia-Romagna i norra Italien. Födelseplats för allt från balsamvinäger till parmaskinka och vars huvudort Bologna utnämnts till en av världens tio bästa matstäder. Och då har vi inte ens nämnt Osteria Francescana i Modena, just nu etta på World’s 50 Best Restaurants-listan. Mellan måltiderna åker ni på utflykter, bland annat till medeltidsbyn Dozza som förvandlat sig själv till ett enda stort utomhusgalleri. Avsluta med ett par dagar i klassiska badorten Rimini.

Bo: Grand Hotel Majestic già Baglioni är Bolognas mest prestigefyllda hotell. Med bästa läget och oräkneliga celebriteter i hotelliggaren. grandhotelmajestic. duetorrihotels.com

EASTERN & ORIENTAL EXPRESS

belmond.com

Orientexpressen må vara tågklassikernas urmoder, vars nya sviter med dubbelsäng och eget badrum är som gjorda för rälsromantik. Men ändå. Vad är väl en kort tur mellan Venedig och Paris jämfört med ett tropiskt tågäventyr som osar av Marlene Dietrich, Shanghaiexpressen och kolonialromantik? Under resan mellan Bangkok och Singapore bjuder Eastern & Oriental Express på tre dygn av teakglänsande nostalgi medan täta regnskogar, öppna risfält och sömniga kustbyar sveper förbi utanför fönstren. Ni stannar till för en flodkryssning på Kwai och en heldag i historiska Kuala Kangsar, för att sedan avrunda upplevelserna med en Singapore sling i den öppna observationsvagnen och en sydostasiatisk avsmakningsmeny i restaurangen. Därefter sover ni gott i er presidenthytt.

PONZA

romeinformation.it

Glöm allt som heter jätteresorter och massturism. I stället: små familjeägda hotell, glittrande badvikar och ett litet hamnläge som tar en kvart att strosa genom. Så nej, det är inte konstigt att italienska pytteön Ponza, belägen ett par mil söder om Rom, är en plats huvudstadens befolkning helst håller för sig själva. Samtidigt omgärdas Ponza och de övriga Pontinska öarna med den sortens aura som lockar rika och berömda på jakt efter en undanskymd oas. Vi har svårt att tänka oss en bättre plats för la dolce vita – med lokalt vin i glaset och rustika smaker från Kampanien på tallriken. En smekmånad behöver inte vara mer komplicerat än så.

Bo: Grand Hotel Santa Domitilla ligger i en lummig trädgård med spa, romerska grottor och bra restaurang.

santadomitilla.com

HOI AN

coastvietnam.com

Bröllopsfotoalbum är big business i Vietnam och många av de nyblivna paren åker till Hoi An för att ta sina bilder. Det är lätt att förstå varför. Den världsarvslistade kuststaden är en skickligt iscensatt sagoboksmiljö med minnen från både 1400-talets glansdagar och fransk kolonialism, allt mjukt upplyst av tusentals kulörta rislampor. Den som inte känner förälskelsen slå kullerbyttor under stillsamt flanerande i de smala gränderna har sannolikt gift sig med fel person. Resten av tiden utforskar ni det utsökta centralvietnamesiska köket, åker på cykelturer bland risfälten och slappar på stranden An Bang.

Bo: The Nam Hai är regionens mest exklusiva resort. Ligger avskilt tio minuter utanför stan med egen strand, stora villor och prisbelönt spa. fourseasons.com/hoian