I efterdyningen av den senaste Facebook-skandalen har allt fler börjat se över sitt användande av sociala medier. Här är åtta åtgärder som ger dig en säkrare Facebook-profil.

1. Skriv inte när du ska på semester (och vart du ska)

Enligt finanssajten This is Money kan resenärer som blivit rånade under semestern ha svårare att få tillbaka pengar på försäkringen om de har publicerat sina semesterplaner på sociala medier.

2. Ta inte bilder på boardingkortet

Att ta bilder på ditt boardingkort är en dålig idé av flera anledningar. Utöver att du framstår som skrytig visar du även upp streckkoden – som är unik för din biljett och kan användas för att få tag i informationen du uppgett till flygbolaget.

3. Ange inte din födelsedag

Din födelsedag tillsammans med namn och adress gör att det är lättare att få tag i bankkonto och annan viktig personlig information.

4. Dela inte ditt telefonnummer

I bästa fall råkar du ut för en artig beundrare. I värsta fall får du en stalker som ringer konstant.

5. Rensa bland dina "vänner"

Psykologiprofessorn Robin Dunbar från Oxford University fann att människor kan upprätthålla ungefär 150 stadiga relationer åt gången. Vilket troligtvis är färre än antalet vänner du har på Facebook.

Efter att ha undersökt 3 375 Facebook-användare fann Dunbar även att bland dessa vänner ansågs 4,1 vara tillförlitliga och 13,6 ett stöd under känslomässiga kriser. Att ta bort några vänner på Facebook kan leda till ett mer hälsosamt sociala medie-användande.

6. Var försiktig med att publicera foton på ditt barn/yngre familjemedlemmar

"Vilken typ av information vill dina barn ta del av på internet senare i livet?", frågade sig Victoria Nash, chef på Oxford Internet Institute i en artikel i The Guardian.



En fråga som tidigare generationer aldrig behövt ställa men som är mer aktuell än någonsin.

7. Var inte vän med din chef

Facebook är trots allt en plattform där tonen ska vara avslappnad och personlig. Men kom ihåg att om du är vän med din chef på Facebook har hen tillgång till allt du någonsin postat – inklusive dina statusar om hur trött du är på ditt jobb.

8. Undvik att tagga platsen du är på

Många glömmer att om du taggar din plats när du är hemma så ger du automatiskt bort din hemadress. Detsamma gäller din arbetsplats och barnens skola.