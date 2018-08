Fiskebodar, bbq-lador och choklad­provning på slott. SvD Resor guidar till en aptitretande upptäcktsfärd i Sveriges nya matmecka.

Tiraholms fisk

I Bolmen simmar gös, gädda, ål, sik, lake och regnbågslax. En bokstavlig uppsjö av delikatesser som på familjeägda Tiraholms fisk raffineras till godsaker efter egna recept. Tänk inlagd gös rörd med yoghurt, grädde,

citron och persilja, serverad på Bäckabröd med friterat grav­laxskinn. Eller regnbågscarpaccio med olivolja, basilika och rostade pinjenötter. Vi slår dock ett särskilt slag för den inkokta ålen efter farmor Theresias recept. Kvällen avrundas där­efter med en tur i kanoten, gärna med en Tiraholmspilsner i handen. Här behöver du nämligen inte längre hålla en torrlagd afton: familjens hotell med 18 bäddar öppnade i somras.

Tiraholm, Unnaryd

tiraholm.se

Stedsans in the Woods

Restaurang, kabiner och permakulturjordbruk i en svensk skog. Ett labb för att upptäcka bättre sätt att äta, leva och anknyta till naturen". Så hette det när Mette Helbæk och Flemming Hansen i fjol startade insamling för att omdana den gård och de sju hektar skog de köpt till ambitiösa Stedsans in the Woods. Och ambition har de gott om; under de två säsonger de huserade vid Stedsans på Østergro var det Danmarks mest svårbokade krog efter Noma. Ett år efter öppningen i Bohult intygar vi att de lyckats med sin ekologiska flit och nit. Deras servering under stjärnorna, där all mat lagas över öppen eld, samsas med hyttor och tält för övernattning intill Hallasjön. Småskaligt, men storslaget –

och alldeles sagolikt.

109 Bohult, Hyltebruk,

stedsans.org

Restaurang Köket

När Falkenberg prisades som årets "värt en resa" på White Guide-galan i våras var det för att hela staden blivit grogrund för entreprenörskap och gastronomi. Raka motsatsen till "för många kockar" helt enkelt. Och är det någon som vässat Falkenbergs förmåga att gå i bräschen för matkonst i världsklass så är det hotellet Strandbadens drygt årsgamla krog Köket. Galant ledd av Knútur Kristjánsson, med ett förflutet på Fäviken och Oaxen, har en kulinarisk mötesplats med skönt orubblig hemma hos-känsla vuxit fram. Sällan har något som låter så enkelt (kanapéer, rökt makrill, lammtartar och smörpocherad slätvar) förvandlats till en sådan smakfest, pricksäkert parad med ekoviner. "Damn fine social dine!", som de själva säger.

Havsbadsallén 2A, Falkenberg

koketfalkenberg.se

Chocolaterian

Skottorps slott dyker upp i historieböckerna redan 1435. Själva herresätet uppfördes på 1670-talet och Karl XI och Ulrika Eleonora satte tonen när de firade bröllop följande årtionde. Den nuvarande byggnadsstilen empire är hovintendent Carl Fredrik Sundvalls idé. Ingen dålig miljö att förädla kakao i.

– Det är otroligt fint, fantastisk natur och härligt lugnt, påpekar chokladmakare Carina Lovén, som driver Chocolaterian i anslutning till slottets mejeri

och ostbutik.

Det går att få vanlig fika, men givetvis är kakaobönan i bränn-punkt, även i flytande och fryst form. Varma och kalla choklad-drycker, glass, mousse, macarons, ett överdåd av fantasifullt smaksatta praliner och en synnerligen tung tryffeltårta. Fortfarande sötsugen? Både chokladprovningar och tillverkningskurser erbjuds.

Skottorps slott, Skottorp,

chocolaterian.nu

Lis Mejeri

Foto: Magnus Carlsson

Varbergsborna Rina Ratell och Johan Blidberg var nykära när de föll pladask för en 1800-talskåk i Falkenbergstrakten, obebodd sedan 1950-talet. Ett par veckor senare var paret rotade på en plats de inte ens ville lämna för att köpa mjölk. Passande, med tanke på att det var en gammal mejeribostad de köpt. Idag är övervåningen deras hem, medan bottenplan huserar kök och hungriga gäster. Deras då-och-då-öppna krog (hemsidan kungör de så kallade matkalasen) är familjens förlängda vardagsrum och paret har gått varsamt fram i sin renovering för att återskapa snarare än nyskapa. Och maten?

– Den lagas på vad som finns runt husknuten och hos våra grannar. Till exempel terrine på fasan och jordgubbsdessert som smakar som att ramla framstupa i ett jordgubbsland när man var parvel, förklarar Johan.

Lis 102, Långås

lismejeri.se

Solhaga bageri

Inte bara nöden är uppfinningarnas moder, utan även drömmen. I Sara Wennerströms fall både och. Fruktlös husjakt i Göteborg ledde till köp av sommarhus i Halland som hade uthus med bakugn – och därmed växte en hobby till eget bageri, samtidigt som lägenhet och jobb i storstan gavs upp.

– Ingen fattade vad vi skulle göra i lilla Slöinge, men jag var säker på att det skulle gå bra, skrattar Sara och påpekar att surdegssuccén har den generösa lokalkulturen att tacka.

– Här finns en lång tradition av jordbruk och hantverk där man jobbar tätt ihop och lyfter varandra.

Vad som får Solhaga att lyfta är de aktsamt bakade bröden. Bullar, knäcke, kakor och levain, en fröjd för både öga och smaklökar, att njuta i soldränkt trädgård med hemblandad lemonad.

Åsgatan 2, Slöinge,

solhagastenugnsbageri.se

Aska World Wide BBQ

Foto: Cornelia Axelsson

Eld, rök, kol och aska. Fyra komponenter som förvandlat den gamla stenladan på Skrea backe till en av Sveriges mest omsusade grillrestauranger. Bidragit till det har givetvis faktumet att det är gastrogänget bakom Prostens Pizza, Globalize Food Truck och Pine Ridge Brewery som ligger bakom. Men vad som fått det goda ryktet att spridas riktigt vida kring sedan öppningen för två år sedan är kombinationen svenska råvaror tillagade med globala bbq-metoder i tre hemmasnickrade smokers. Här samlas varje onsdag till söndag nya och gamla vänner runt långbord för att mumsa helgrillad rotselleri, karamelliserat sidfläsk och kantonesisk char siu med smak av honung och hoisinsås. För säsongen glödpinat med hjälp av Martin Nord från SmoKing Aces BBQ. Fingerlickin’ good!

Skrea Bondagård 206

Falkenberg, askabbq.se

Äppelgården Café & Musteri

Foto: Marie Hidvi

Rum att hyra, mjuka gräs-mattor och en prunkande täppa. Nybryggda drycker och hembakat. Och förstås: äpplen, äpplen, äpplen. Till synes oändliga mängder av fruktträd – cirka 250 stycken för att vara mer exakt, och många så låga att även barn kan plocka – förvandlas på Äppelgården till sötsaker, bröd, must och rårörd saft att njuta i Astrid Lindgren-miljö. Som att stiga tillbaka i tiden till barndomens somrar, då mor- och farföräldrar ställde till med klassisk kaffebjudning. Jan och Gunvi Olsson, som tog över odlingen och handelsträdgården i början av 2000-talet, driver inte längre kaféet, men Gunvis vida berömda äppelkaka har för evigt en hedersplats på matsedeln.

Gamla landsvägen 6, Slöinge

appelgardencafe.se