Trots att hela den unga Hollywoodeliten samlats i Cannes: det är 73-åriga Helen Mirren som stjäl showen på filmfestivalen. Med rosa hår och guldmetallic klänning från libanesiska modedesignern Elie Saab gjorde skådespelerskan succé på röda mattan förra veckan. På plats för premiären av dramakomedin The Best Years of a Life utsåg Vogue henne till en av filmfestivalens bäst klädda och The Cut hyllade den vågade frisyren. Samtidigt skrev modebibeln InStyle: ”Omgiven av en myriad av unga stjärnor som är hälften så gamla – däribland Taylor Swift, Kim Kardashian och Hailey Bieber – klev hon ut med bubbelgums-hår”.

Provokativt? I sina livsråd sade Helen Mirren själv att man ska ”ignorera alla som dömer hur man ser ut” och ”att man enbart ska göra saker som får en att må bra”.