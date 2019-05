Efter 50 år som sångerska, skådespelerska och modeikon Cher ett nytt steg: som parfymör. Sångerskan – som upplever något av en renässans med världsturnén Here we go again – släpper doften Eau Couture de Cher senare i år. Parfymen innehåller bergamott, jasmin, vanilj och neroli. Den 73-åriga ikonen – som testade att släppa parfymen Uninhibited 1987 – menar att detta är ett stort steg framåt.

– Vi har kommit en läng väg sedan dess och jag tror verkligen att detta är en könsneutral parfym, säger hon. Jag har skapat den för människor som gillar att lukta gott och som ser det som en del av sin personlighet.

Eau Couture de Cher har framställts tillsammans med Scent Beauty och dofthuset Firmenich.