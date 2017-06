”70-åriga damer kan tydligen inte göra något meningsfullt”

Inger Wästberg. Foto: Aftonbladet

Jag blev ombedd att curera en utställning i Venedig där Museo di Palazzo Mocenigo i samarbete med Nationalmuseum visade upp samtida svensk smyckekonst.

Om detta skriver Susanne Helgeson i SvD att ”hon väljer verk av konstnärer hon vill stötta utifrån en personlig strategi om hur en samling byggs och ökar i värde”.

Det är struntprat. De konstnärliga smycken jag äger har jag valt utan ”strategi” och enbart för att jag tycker om dem. Att ens kunna sälja för inköpspriset är osannolikt.

Susanne Helgeson skriver vidare att ”museet inte har råd med extern curator”. Nationalmuseum har inte haft ett öre i kostnad för min medverkan.

När jag blev ”medföljande” i New York åren 1999–2005 tog jag många initiativ för att lyfta fram svenskt konsthantverk och svensk design och fann det meningsfullt att göra detta arbete, även om jag inte fick betalt.

När jag återvände till Sverige tog jag en master i konstvetenskap och skrev ”Svensk smyckekonst 1986–2006”. Detta ledde till boken ”Contemporary Swedish Art Jewellery” som lanserades på Liljevalchs med en levande utställning hösten 2013.

Helgesons rubrik är ”Privat samlare ges stort inflytande över Nationalmuseums samling”. Det inflytande jag kan tänkas ha haft är att Nationalmuseums egna experter, Anders Bengtsson och Micael Ernstell och Berndt Arell, vid tre tillfällen bad mig om råd när det gäller museets smyckeinköp. Jag föreslog 19 konstnärers verk. Alla blev inte inköpta.

Jag har i vår curerat flera internationella utställningar: i Florens och New York samt i en jury i Gdansk. När sedan Nationalmuseum och Museo di Palazzo Mocenigo bad mig välja svenska smycken för utställningen i samband med Venedigbiennalen valde jag konstnärer som var internationellt uppmärksammade (flera har fått internationella utmärkelser, tre finns representerade på Museum of Arts and Design i New York). Dessutom är de representerade i Nationalmuseums samlingar. Dessa konstnärers verk kan också ses som kommentarer till aktuella samhällsfrågor.

Susanne Helgeson skriver vidare att jag fått uppdraget som ”god vän” till Nationalmuseums chef Berndt Arell. Jag träffade Arell när jag hösten 2014 tog kontakt och föreslog att Nationalmuseum skulle göra en smyckeutställning i Kulturhuset våren 2016, eftersom det då var 30 år sedan det varit en internationell smyckeutställning i Kulturhuset. Nationalmuseum bestämde sig för att göra en uppföljning som blev ”Open space – mind maps” med Ellen Maurer Zilioli som curator. Något inflytande på vad hon valde hade jag inte.

Fem andra museer, gallerier, konstnärsorganisationer, Konstfack med flera drogs med i ”Smyckevåren”. På 21 olika platser visades samtida smyckekonst. Jag hade fint samarbete med Thielska galleriet, Millesgården, Hallwylska museet, Livrustkammaren, Sven-Harrys och Svenskt Tenn. Dessutom bad Svenska Dagbladet mig att välja tio smycken ur utställningen och kommentera dem i tidningen.

Helgeson påstår också: Hon ”promotar en handfull egna smyckekonstnärsgunstlingar ur sin privata samling”. Någon handfull är det inte, utan på de olika utställningarna – Nationalmuseums och de övriga i år –har jag valt 18 olika konstnärer.

Arbetet med smyckekonst har varit roligt och känts meningsfullt. Men att jag skulle göra det i ekonomiskt syfte är befängt. Men vad kan man förvänta sig? Jante lever.

Det antyds att det är omoraliskt att var curator och samtidigt äga konst. Konstkritikersamfundets ordförande Christian Chambert kommenterade detta i en diskussion 2008 och sa att man ofta har flera roller, både som curator och kritiker. Och att ”det är naturligt för en kritiker att leva nära den konstriktning man engagerar sig i; det är rimligt att även konstkritiker får äga konstverk”. Detta gäller naturligtvis också en curator.

Arbetet med smyckekonst har varit roligt och känts meningsfullt. Men att jag skulle göra det i ekonomiskt syfte är befängt. Men vad kan man förvänta sig? Jante lever. 70-åriga damer kan tydligen inte försöka göra något meningsfullt och ge tillbaka genom att använda sina erfarenheter…

Det är utomordentligt trist att på detta illasinnade sätt utnyttjas som slagträ av en skribent som vill att Nationalmuseums nuvarande chef ska få sparken.

Inger Wästberg,

konstvetare och smyckesamlare

Susanne Helgeson svarar:

Att Inger Wästberg har gjort mycket för att lyfta fram den svenska smyckekonsten i rampljuset förringar jag icke. Självfallet kan en samlingsstrategi bygga på personlig smak och kärlek till objekten, men en värdeökning är också en både logisk och vanlig samlarförhoppning.

Att Wästberg inte tog betalt för sina tjänster anser jag styrka vänskapsargumentet – generositeten kan också liknas vid ett slags sponsring. Studerar man dessutom Wästbergs och Arells privata förehavanden i sociala medier, idag rejält städade, stärks bilden av relationen som mycket frekvent och vänskaplig både professionellt och privat.

Vidare är artikelrubriken inte min men jag håller med om den till fullo och när det gäller att promota en handfull konstnärer beror det på hur man räknar. Dock ingen som helst skugga över dessa konstnärer. Slutligen är Inger Wästbergs ålders- och jantetolkning helt hennes egen, sorglig och befängd.

Artikeln handlar inte om Inger Wästberg utan om Berndt Arells tvivelaktiga ledarskap. Hon har bara gett nepotismen på Nationalmuseum det mest iögonfallande ansiktet.

Och jag hoppas för konst- och formområdets bästa att all granskning av dubiösa skeenden i vår gemensamma, skattebetalda kultursfär välkomnas.

Susanne Helgeson,

kulturskribent