SPG:s hälsoexperter, Mia Clase och Lina Nertby från Food Pharmacy, om att få in näringsrik kost i vardagen.

Du som följer vår blogg eller lyssnar på vår podd vet att vi anser att

alla har tid att bli näringsjägare. Har du tid att steka

snabbköttbullar eller köpa take away, så har du tid att laga nyttig

vardagsmat. Men vi hajar, tröskeln känns hög och du vet inte riktigt

var du ska börja. Förhoppningsvis kan någon av punkterna nedan hjälpa

dig.

1. Byt ut dina fem vardagsrätter

Kom ihåg att du kan ställa precis lika höga krav på de nya rätterna

som de gamla: de ska gå lika fort, vara lika enkla och kosta lika

mycket. Till exempel så skulle det kunna vara en vegetarisk variant på

spaghetti och köttfärssås – med sötpotatisnudlar, kikärtspasta eller

quinoa istället för vanlig spaghetti och röda linser istället för

köttfärs. När köttfärssåsen väl sitter (kan krävas några försök för att hela familjen ska gilla den) så behöver du inte vara rädd för att

servera den ofta. Vuxna i allmänhet och barn i synnerhet gillar mat de

känner igen.

2. Börja matplanera (och handla för flera dagar)

Det kan känns lite präktigt att sätta sig ner och planera

veckans meny. Men dra ner persiennerna om du är orolig för att någon

ska se dig. Det finns flera fördelar med matplanering – du minimerar antalet besök till mataffären och behöver inte laga mat lika ofta. Nackdelarna? Kommer inte på några.

3. Gör inget för komplicerat

Hallå, du ska bara laga en middag – inte vinna Kockarnas kamp. Många

av våra vardagsrätter är nästan lika enkla som att koka en kopp te och

tar max fem minuter att laga. Riv några grönsaker, släng på

smaksättare (olivolja, citron, vinäger) och lägg på en klick pesto som

du gör med stavmixern på tre minuter. Eller koka potatis, lök och

persilja i buljong, vispa ihop och vips så har du en potatissoppa. Så

fort du fått lite rutin på det hela kommer du inse att du inte behöver tillbringa mer tid i köket än vad du tidigare gjort.

4. Skaffa rätt utrustning

Eventuellt behöver du addera en del utrustning i köket. En riktigt stark blender är exempelvis ett måste om du vill göra lena smoothies (vilket är helt avgörande för en grön smoothie). Våra favoriter i köket inkluderar en high speed-blender, mixerstav, mandolin (köksredskapet, inte instrumentet), liten

spiralizer eller julienneskalare för grönsaksspagetti, vassa knivar

och en träskärbräda. Och några bra glaslådor som du kan spara

rester i. Vilket automatiskt för oss vidare till nästa punkt.

5. Laga dubbel sats (eller trippel)

Om du kokar quinoa – koka dubbelt så mycket och ät det två dagar på

raken. Om du gör en smoothie – gör en hel liter så slipper du dra fram

mixern dagen därpå. Om du lagar mat – laga dubbel sats (sistnämnda

sitter i ryggmärgen på oss, kan inte komma på senast vi inte dubblade

ett recept). Och när vi ändå är inne på ämnet “preppa mat" så vill vi

påminna om att det inte måste handla om färdiga rätter utan precis

lika gärna kan betyda att skölja, skiva och hacka råa grönsaker inför

de kommande dagarnas behov. Du anar inte hur mycket enklare det är

att laga mat om du har förberett några av ingredienserna i förväg.

6. Frys in

Jo tack, tänker du nu eftersom du redan vet att man kan frysa in

överbliven köttfärssås. Men då vill vi istället passa på att påminna

om andra saker man kan frysa in, som till exempel kokt

bovete, durrakorn eller quinoa. Ta fram paketet på morgonen och låt

den tina i kylen under dagen så sparar du femton minuter och onödig

disk på kvällen. Vi vill även slå ett slag för frysta, skivade bananer som

blir perfekta att göra en snabb glass på när du är sugen på något

sött.

Andra roliga saker man kan frysa in: kaffe (frys som iskuber och lägg

i ett glas kall växtbaserad mjölk för iskaffe) och överblivet vin (för

alla dina recept som innehåller “en skvätt vin").

7. Handla på nätet

Första gången är jobbigast, sedan går det av bara farten. Se till att

skapa och spara en lista över dina basvaror så slipper du börja om

från början varje gång du handlar. Sätt en fast dag i veckan då du

får iväg din beställning, gärna efter du ätit så att du är mätt när du

handlar, och ta med barnen i planeringen. En annan fördel med

att handla på nätet är att du riskerar att drabbas av färre infall –

ingen kexchoklad när du passerar kassan och ingen ostdisk som doftar …

Mia Clase och Lina Nertby driver bloggen Food Pharmacy och har även gett ut den bästsäljande boken med samma namn. Med jämna mellanrum skriver de krönikor och ger mattips på SvD Perfect Guide.