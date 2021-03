7 skånska klassiker till påskbuffén

1. Börja med gurkan. Hyvla gurkan tunt med osthyvel. Blanda ättika, socker och vatten till en lag och rör ner persiljan. Lägg i gurkan och pressa ner skivorna med ett fat. Låt stå en timme i kylskåp.

2. Skölj kycklingarna och klappa dem torra. Salta och peppra in- och utvändigt och bind upp dem med steksnöre. Smält en rejäl klick smör i en stor vid gryta och bryn kycklingarna på god värme runt om.

3. Sänk värmen och krydda lite extra med salt och vitpeppar. Lägg i ytterligare en klick smör, häll i lite vatten och låt kycklingarna puttra under lock i ca 40 minuter, eller tills köttsaften är helt klar om du sticker en knivspets i lårets tjockaste del. Vänd kycklingarna en gång i kvarten.

4. Koka skalad potatis i en kastrull bredvid under tiden.

5. Ta upp kycklingarna ur grytan och håll dem varma under folie i ugnen.

6. Smält en klick smör i grytan och rör runt för att frigöra stekskyn. Dra grytan från värmen och vispa ut mjölet helt i stekskyn. Späd med mjölken lite i taget under fortsatt kraftig vispning. Ställ tillbaka grytan på värmen och låt såsen småsjuda under passning i 10 minuter. Smaksätt med soja, salt och mald vitpeppar.

7. Ansa och skölj salladslöken. Blanchera den hastigt i kokande vatten. Ta upp den och låt en klick smör smälta över.

8. Lossa salladsbladen, skölj dem noga och torka dem väl med handduk eller i salladsslunga. Klä en glasskål med bladen och lägg pressgurkan i mitten.

9. Servera vårkycklingarna med kokt potatis, sås, pressgurka och gelé.

Äggakaka med stekt fläsk och gräslök