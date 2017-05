Alla är inte världens bästa mamma, så fira mors dag med att sträckkolla på några av de absolut värsta.

Gemma Teller Morrow

Gemma Teller Morrow, Sons of Anarchy

I förevändningen att det är för familjens och klubbens bästa, vaktar denna mästermanipulerande MC-mamma inget annat än sina egna intressen. Hon sitter på allas mörkaste hemligheter och tvekar inte ett ögonblick inför att använda dom till sin egen fördel. I egenskap av seriens mest ihärdiga antagonist går hon alltid att räkna med när det verkar som om alla kanske kommer gå lyckliga, eller ens levande, ur säsongens prövningar. Då står Gemma där i verkstan med sin knarriga skinnjacka och ser till att allt ställs på ända igen. Hon vill ha ensamt inflytande över sin sons liv och på vägen ditt skyr hon inga medel. På sju säsonger hinner hon kidnappa en FBI-agent, rikta sin pistol mot folk som snor hennes parkeringsplats, plocka upp en skateboard från gatan och svinga den i ansiktet på sin makes älskarinna. SPOILERVARNING! Hon mördar även sin svärdotter med en stekgaffel.

Typisk replik:

”You so much as flash a pretty grin at him, I will jam my fist so far up your bony ass, your cup size will double.”

Evelyn Harper Foto: GREG GAYNE / CBS ENTERTAINMENT

Evelyn Harper, Two and a half men

Det kan verka som att hon bryr sig om sina söner och sitt enda barnbarn, men Evelyn är i själva verket helt och hållet självcentrerad. Alldeles för upptagen med sitt hår, sin karriär eller att underhålla sin välbeställda livsstil i största allmänhet. Sonen Charlie kallar henne för Satan och i egenskap av mäklare är begravningar hennes absoluta favoritsammanhang att ragga nya fastigheter på. Evelyn är gärna en kärleksfull och engagerad farmor när folk ser på, men bryr sig egentligen inte det minsta. Även om hon ser sig själv som en tillgiven, men missförstådd, matriark så undviks hon av sin familj i mesta möjliga mån. Hon tenderar att gifta sig med stenrika män som i sin tur tenderar att efterlämna stora summor pengar när de trillar av pinn. Och då finns det så klart anledning att ställa till med ytterligare en begravning.

Typisk replik:

”It’s all right. I never expect much of you. And you never disappoint me.”

Colleen Donaghy

Colleen Donaghy, 30 Rock

Jack Donaghys mamma är manipulativ, hämndlysten och alltid lika välklädd. Broadway-legenden Elaine Stritch tolkar Colleen Donaghy med nästan självlysande briljans och förvandlar henne till en modern Cruella de Vil. Hon är sarkastisk och kvick med sin rekordvassa tunga, alltid med en hatt käckt på svaj. Colleen är helt befriad från moderlig ömhet men desto bättre på att driva folk till vansinne, till den grad att hennes egen son en gång tappade fattningen och körde över henne. Faktum är att han aldrig gillat henne nog mycket för att kalla henne vid något annat än förnamn. Trots att hon bara medverkade i nio avsnitt av 30 Rock blev hon en av seriens mest älskade karaktärer, som till slut dog medan hon gjorde det hon älskade mest – klagade på sin sons inställning till henne.

Typisk replik:

”You give me ten minutes with the Lemon family, and I’ll have them tearing at each other like drag queens at a wig sale”.

Betty Draper

Betty Draper, Mad Men

En ikonisk hemmafru som har akut brist på ”parenting skills”. Hon förstår helt enkelt inte varför hennes barn beter sig som de gör, än mindre att de speglar sin mammas beteende. Hon gråter för att få uppmärksamhet, använder barnen som spelpjäser i sina personliga vendettor och ger en lock av sitt eget hår till dotterns pojkvän. Betty pendlar mellan att vara en iskall stepford wife och ett känslomässigt vrak, ständigt lika humorbefriad med en cigarett mellan de välmålade naglarna. På det hela taget kan man väl säga att interaktionen med hennes barn går ut på att hon bestraffar, ignorerar eller instruerar barnen att gå någonstans där de inte stör henne. När dottern kommer inspringande med en kemtvättpåse över huvudet är Bettys största oro vad som kan ha hänt med de nypressade kläderna.

Typisk replik:

”If the clothes from that dry cleaning bag are on the floor of my closet, you’re going to be one sorry young lady.”

Julie Cooper Nichol Foto: Patrick Ecclesine / Warner Bros.

Julie Cooper Nichol, The O.C

En av tv-historiens mest tvivelaktiga tonårsmammor är en slug och manipulerande mästerkatt i UGG-stövlar som helst tränar pilates med sina societetskompisar. Julie Cooper Nichol är inledningsvis en materialistisk lyxhustru, så upptagen med att vakta sin sociala status att hon inte märker hur hennes make kraschar sitt företag och förlorar familjens hela förmögenhet. Men trots det tjatar hon på honom om att yngsta dottern måste få en ny ponny, eftersom den gamla lider av håravfall. Hon hotar att skicka iväg sina döttrar på internatskola och inleder en affär med sin dotters tonårige ex-pojkvän. Julies starka drivkraft och höga ambitioner byter långsamt riktning, allt eftersom säsongerna går mjuknar hon och hittar lyckligtvis tillbaka till en någorlunda rimlig världsbild så småningom.

Typisk replik:

”It’s just not right for a little girl to love a hairless pony.”

Lucille Bluth

Lucille Bluth, Arrested Development

I en cast av idel briljanta skådespelare är Jessica Walters tolkning av Lucille Bluth läskigt perfekt. Hon är smått genialisk i sin roll som kritisk, manipulativ och alkoholiserad mamma. I sin arsenal har hon ett imponerande lager av lögner, förolämpningar, härskartekniker och giftiga oneliners. Ett fullblodsproffs på att skuldbelägga och tvinga sina barn att tycka om henne. Faktum är att Lucille i princip hatar alla sina barn förutom minstingen Buster, som hon daltat så mycket med att han i vuxen ålder är fullkomligt beroende av sin mamma och ett neurotiskt vrak utan henne. När Buster bryter sig loss adopterar Lucille ett barn från Korea för att göra honom svartsjuk, men tappar bort adoptivsonen när hennes intresse svalnar och bryr sig inte om att leta efter honom. Efter att ha levt ett liv i lyx är hon både elitistisk och världsfrånvänd, vilket så klart blir ett stor problem när familjen förlorar alla sina tillgångar.

Typisk replik:

”I mean, it’s one banana, Michael. What could it cost? 10 dollars?”

DeDe Pritchett

Delia ”DeDe” Pritchett, Modern Family

DeDe var gift med Jay Pritchett i 35 år och är mamma till Claire och Mitchell. Med ojämna mellanrum återvänder hon för att bevisa för resterande familjemedlemmar hur hon har förändrats och blivit en bättre människa. Hur hon börjat meditera och ska flytta till Kanada. Försök som alltid slutar med samma slags förolämpande och aggressiva utgång. Modern av alla utbrott utspelade sig på Jay och Glorias bröllop, där den berusade DeDe hann hålla ett obekvämt tal, förstöra tårtan och attackera bruden innan hon släpades ut av säkerhetsvakter. Relationen med Claire och Mitchell är också problematisk. Hon kritiserar ständigt sin dotters utseende och även om hon är tillsynes snäll mot sin godtrogne son, är det oftast för att hon har en baktanke.

Typisk replik:

”When I first met Gloria and Jay told me they were getting married; I thought it was a match made in heaven; Jay’s money and Gloria’s boobs.”