Eileen Fisher tar miljötänket till helt nya nivåer.

Hösten 2018 slog flygskammen till med full kraft. Plötsligt var det inte okej att flyga i onödan längre, åtminstone inte hos den medvetna delen av befolkningen som tog klimatlarmen på allvar. Nästa bransch som verkar drabbas av den alltmer utbredda miljömedvetenheten tippas av många vara modebranschen, med sitt slit och släng och tveksamma arbetsvillkor.

Sommaren 2019 pratar vi inte bara om flygskam, utan också om modeskam. Men räddningen kan komma från en 68-årig designer. Eileen Fisher och märket som bär samma namn håller så smått på att förändra modeindustrin, det rapporterar Vogue.

Redan 1984, när märket grundades, fanns medvetenheten om hållbarhet, socialt ansvar och miljöpåverkan. Något som konkurrenterna på allvar börja uppmärksamma först nu.

2009 lanserade Eileen Fischer konceptet Green Eileen, numera omdöpt till Renew. Grundidén är att man köper tillbaka alla kläder man sålt, oavsett skick, när kunden tröttnat på dem. Belöningen för att lämna tillbaka sitt uttjänta plagg är ett presentkort på upp till fem dollar.

Kläderna säljs sedan igen till ett rabatterat pris, eller i de fall de är för slitna, repareras de eller återvinns till nya kläder. Sedan 2009 har man tagit tillbaka fler än en miljon plagg.

– Textilier och kläder har en enorm miljöpåverkan, och hela industrins affärsmodell är ohållbar. Vi slösar bort naturresurserna snabbare än de kan förnyas. Vi kastar bort det gamla och köper nytt. Men var hamnar egentligen alla gamla använda och osålda kläder?, har hon själv sagt till modebibeln.

Eileen Fisher är inte ensamma om att ta ett miljömässigt och socialt ansvar, till exempel återinvesterar Patagonia delar av vinsten i miljöprojekt och uppstickaren Everlane stoltserar med total transparens i tillverkningsprocessen. Men Eileen Fisher tar det hela ännu ett steg längre.

Bland annat har man som mål att all bomull man använder senast 2020 ska vara ekologisk, att infärgningen ska vara certifierad med minimal vattenåtgång, att all energi man använder ska vara förnyelsebar och att all personal ska ha vettiga villkor.

Dessutom har modemärket presenterat nya satsningen Waste no more, där tanken är att ge plaggen ett tredje liv. Textilier som är så slitna eller förstörda att de inte kan användas till nya plagg blir istället till konstverk, kuddar och väggprydnader, i samarbete med unga konstnärer och formgivare.

Ett litet steg mot en mer hållbar värld. Och bort från modeskammen.

